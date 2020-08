Agractie plant jubileumactie met Boer & Burger Brunch

Agractie viert in oktober zijn eerste verjaardag met een Boer & Burger Brunch.

De boerenactiegroep organiseerde op 1 oktober 2019 de eerste landelijke trekkeractie. De publieksvriendelijke actie, vooral gericht op het informeren van burgers over agrarische producten en het verhaal erachter, zal plaatsvinden op 16 oktober in Rotterdam.

Actie Boerderijprijzen

In december 2019 streek deze actie al neer in Amsterdam. Ook gaat Agractie verder met zijn actie Boerderijprijzen. Aan het begin van dit jaar was Agractie hier al mee begonnen, maar vanwege de uitbraak van het coronavirus werd deze actie uitgesteld. Zij is bedoeld om consumenten bewust te maken van wat boeren verdienen met hun producten. De locaties heeft de organisatie nog niet bekendgemaakt.

Voor beide acties roept de organisatie boeren op om zich te melden als ze mee willen doen: als vrijwilliger, of als sponsor van producten om uit te delen aan het publiek.