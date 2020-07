Wolf doodde schapen in Heusden en Heeze

DNA-onderzoek bevestigt wolf als dader van doden schapen in Heusden en Heeze (N.-Br.).

De schapen die eind mei en begin juni zijn gedood in de omgeving van de Brabantse dorpen Heusden en Heeze, blijken allemaal aangevallen door een wolf. Dat blijkt uit DNA-onderzoek dat in opdracht van de uitvoeringsorganisatie BIJ12 werd uitgevoerd. BIJ12 handelt in opdracht van de provincies zaken rond faunaschade af.

Onduidelijk of het ging om 1 wolf

Van alle 17 aangevallen schapen die tussen 20 mei en 10 juni in Noord-Brabant zijn aangevallen is onderzocht door welk soort dier ze gedood zijn. In alle gevallen blijkt dat een wolf te zijn geweest. Het is niet duidelijk of het in alle gevallen om dezelfde wolf gaat.

Ook na 10 juni zijn er nog schapen aangevallen. Alleen al in Heeze en Maarheeze werden in de rest van de maand juni nog eens 9 schapen gedood. Ook daarvan wordt onderzocht of de schapen het slachtoffer van een aanval van een wolf zijn geweest. De resultaten van dat onderzoek zijn nog niet bekend.

In de omgeving Heusden en Haarsteeg waar tot voor kort tientallen schapen het slachtoffer werden van aanvallen door een of meerdere wolven heeft het roofdier zich ondertussen al een tijdje niet meer laten zien.