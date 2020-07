Wettelijk verbod op diertransporten bij 35 graden

Er komt een wettelijk verbod op het vervoeren van vee bij een buitentemperatuur van 35 graden Celsius.

Dat heeft landbouwminister Carola Schouten besloten, nadat vorig jaar is gebleken dat de vrijwillige afspraak hierover niet door iedereen wordt nageleefd. Daarnaast zijn nog steeds niet alle sectoren bij het Nationaal Plan voor veetransport bij extreme temperaturen aangesloten.

Welzijnsproblemen door hittestress

Bij temperaturen boven de 35 graden Celsius is er met de gangbare Nederlandse luchtvochtigheid kans op welzijnsproblemen door hittestress. Met het verbod wil het ministerie onnodig lijden van dieren voorkomen.

Het wettelijk verbod geldt voor transporten op het nationaal grondgebied, ook als ze onderweg zijn naar een ander land, of afkomstig zijn vanuit een ander land. De regel geldt niet voor transportmiddelen die voorzien zijn van airconditioning in de dierverblijven.

indt een transport toch plaats bij buitentemperaturen van 35°C of hoger, dan is het voor het welzijn van de dieren belangrijk dat het transport niet lang wordt opgehouden en naar een geschikte plaats wordt geleid waar de dieren uitgeladen en ondergebracht kunnen worden. Het transport mag dus door, al zal wel handhavend worden opgetreden.

Nationaal plan veetransport bij hitte

In het Nationaal Plan voor veetransport bij extreme temperaturen hebben overheid en bedrijfsleven al afspraken gemaakt over het transport van dieren op warme dagen van 27°C of warmer in De Bilt. Zo geldt op deze dagen een lagere maximale bezettingsgraad en moet extra aandacht worden besteed aan ventilatie of andere koelingsmogelijkheden.

Aanvoer van varken bij de slachterij. Met slachterijen is afgesproken dat er op dagen met een buitentemperatuur van boven de 33 graden eerder kan worden begonnen met slachten. - Foto: Bert Jansen

Dierenartsen van de NVWA kunnen op warme dagen de keuringen voor exportcertificering eerder of later op de dag uitvoeren, zodat het transport op de koele momenten van de dag of nacht kan plaatsvinden. Met slachterijen is afgesproken dat er op dagen met een buitentemperatuur van boven de 33 graden eerder kan worden begonnen met slachten en dat eventuele achterstand op zaterdag ingehaald kan worden. Varkens mogen op warme dagen tussen 12.00 en 19.00 uur alleen vervoerd worden met een mechanisch geventileerd vervoermiddel.

NVWA voert extra controles uit

De NVWA voert, zoals afgesproken in het Nationaal hitteplan, vanaf 27 graden in De Bilt extra controles uit op diertransporten en treedt handhavend op als er sprake is van hittestress en lijden van dieren door het vervoer onder warme omstandigheden. Daarnaast zal de NVWA deze zomer geen vergunningen afgeven voor langeafstandstransporten van langer dan acht uur als onderweg de buitentemperatuur boven de 30°C zal komen. Er kan een uitzondering gemaakt worden als de transporteur een reisplan kan overleggen waarbij onderweg, op grond van de voorspelling, nergens de temperatuur van 30 graden zal worden overschreden (bijvoorbeeld door ’s nachts te rijden), óf het transport uitgevoerd wordt met vrachtwagens met actieve koeling van voldoende capaciteit.

GPS-gegevens en temperatuurdata

Voor alle gecertificeerde transporten die uitgevoerd worden met voorspelde temperaturen boven de 27 graden wil de NVWA GPS-gegevens en temperatuurdata ontvangen, zodat geëvalueerd kan worden hoe de voorspellingen en het werkelijke temperatuurverloop in de vrachtwagens zich tot elkaar verhouden.

Andere lidstaten werken met andere werkwijzen om langeafstandstransporten bij hitte tegen te gaan. Na de zomer zullen de lidstaten evalueren wat de beste werkwijze is.