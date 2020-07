Vertrouwen van Europese boeren stijgt licht

Het gemiddelde vertrouwen van Europese boeren is het afgelopen halfjaar licht gestegen (+1 punt) tot -2, in vergelijking met het halfjaar daarvoor. Wel bestaan er grote verschillen tussen Europese landen.

Dat blijkt uit de boerenvertrouwensindex van de Europese koepel van landbouworganisaties en coöperaties Copa-Cogeca, waarin het vertrouwen van boeren weergegeven wordt op een schaal van -100 tot +100.

Impact coronavirus

Ondanks slechts een deel van de coronauitbraak binnen het tijdsbestek van het onderzoek viel, tonen enkele EU-landen een duidelijk negatief effect. Vooral het vertrouwen in de eerst getroffen EU-lidstaat Italië kelderde flink, met 12 punten. Voor Nederland (-10 punten) geldt dat vooral de tuinbouw en sierteelt een dip doormaakten, maar ook het vertrouwen van akkerbouwers en melkveehouders daalde fors. Volgens Copa-Cogeca zet die daling in Nederland dit jaar door vanwege lagere opbrengsten en dalende prijzen.

Agri-bashing

Ook ondervroeg de koepelorganisatie in dit onderzoek 2.500 Europese boeren uit Italië, Hongarije, Frankrijk en Duitsland of en hoe kritiek vanuit de maatschappij hun vertrouwen beïnvloed heeft (ook wel agri-bashing genoemd). Dat blijkt vooral in Duitsland en Frankrijk het geval. Ruim 33% van de Duitse boeren en 31% van de Franse boeren geeft aan dat kritiek hun keuze om verder te boeren beïnvloed heeft.

De vertrouwensindex verschijnt twee keer per jaar. In de volgende publicatie – in de herfst – verwacht Copa-Cogeca dat de gevolgen van Covid-19 nog beter zichtbaarder zullen zijn.