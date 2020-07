Veiligheidsregio wil nertsen preventief ruimen

De veiligheidsregio Brabant-Zuidoost wil dat alle nertsen in de regio preventief geruimd worden.

Voorzitter John Jorritsma van de veiligheidsregio heeft landbouwminister Carola Schouten hier in een brief om gevraagd.

Veel onrust en zorgen in regio

Jorritsma schrijft dat de ruimingen van de twintig nertsenbedrijven die besmet waren met het coronavirus veel onrust en zorgen hebben veroorzaakt in de regio. “De wijze waarop momenteel curatief wordt geruimd en het open laten van de mogelijkheid tot herstart van de fokbedrijven zien wij niet als het passende antwoord op de door ons ervaren problematiek”, aldus de Eindhovense burgemeester.

Preventief ruimen

Hij roept de minister op alle bedrijven, in ieder geval in de regio Oost-Brabant, preventief te ruimen. De veiligheidsregio is vooral bezorgd omdat de besmettingsbron van de recent besmette bedrijven niet bekend is. Ook wordt het personeel van nertsenbedrijven alleen op vrijwillige basis getest op corona en is de rol van boerderijkatten in de verspreiding van het virus onduidelijk. Jorritsma schrijft dat de situatie niet het gevoel geeft dat alles onder controle is.

Beleving van veiligheid en gezondheid

Schouten zei eerder in een debat in de Tweede Kamer dat preventief ruimen van bedrijven niet mogelijk is, omdat gezonde dieren geen verhoogd risico voor de volks- of diergezondheid vormen. “Maar met het ruimen van de nertsenbedrijven draagt u wel in positieve zin bij aan de beleving van veiligheid en gezondheid van onze inwoners. Ook zorgt het, in elk geval op de korte termijn, voor duidelijkheid bij betrokken ondernemers”, vindt Jorritsma, die erkent dat preventief ruimen geen lichtzinnige maatregel is.

Meerderheid Kamer voor vervroegd sluiten

In de Tweede Kamer is een meerderheid voor het vervroegd sluiten van nertsenbedrijven. De sector is wettelijk verplicht om de bedrijven voor 2024 te beëindigen vanwege een verbod op de pelsdierhouderij. Schouten werkt aan een vrijwillige stoppersregeling om bedrijven over te halen om vervroegd te stoppen. Deze regeling wordt naar verwachting aan het eind van de zomer gepresenteerd.