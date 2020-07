Uitbeenafdeling van Tonnies gaat ook open

Tönnies mag weer vleesvarkens en slachtzeugen uitbenen en verder verwerken.

Burgemeester Theo Mettenborg van Rheda-Wiedenbrück geeft groen licht voor een verdere herstart van de slachterij. Vanaf vandaag (vrijdag 17 juli) mogen 2.714 werknemers extra het fabrieksterrein op. Daarvan houden zich 1.387 bezig met varkens uitbenen, 415 werknemers benen zeugen uit en 912 mensen doen aanverwant werk. Tijdens het proefdraaien mogen maximaal 10.000 varkens worden geslacht en verwerkt, schrijft de gemeente in een persbericht.

Goedkeuring en inspecties

Na goedkeuring van het hygiëneplan van Tönnies Fleisch en inspecties in de slachterij hebben de autoriteiten besloten dat het vleesbedrijf verder open mag. Er zijn onder meer rooktesten gedaan om de ventilatie te beoordelen en er is beoordeeld of de plexiglas scheidingselementen voldoende veiligheid bieden. Als de proefslachtingen vrijdag vertrouwen geven dat het personeel geen gezondheidsrisico’s loopt, mag Tönnies vermoedelijk meer gaan slachten de komende week.

Stapsgewijze herstart

In de afgelopen week is de sluiting van het vleesbedrijf stapsgewijs opgeheven. Begin van de week mocht de afdeling gemaksproducten het werk hervatten. Op donderdag zijn de eerste varkens geslacht, na invoering van strenge hygiënemaatregelen.

De herstart van de slachtafdeling verliep echter niet vlekkeloos. De autoriteiten hebben donderdagmiddag toch enige tekortkomingen vastgesteld van de veiligheidsmaatregelen. Deze zijn door Tönnies aangepakt, zodat vrijdag toch weer geslacht wordt.