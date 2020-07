Tweede kans voor voerplan uit sector

Het alternatieve voerplan van de melkveehouderij krijgt toch nog een kans.

De Tweede Kamer heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een motie van CDA en VVD aangenomen.

De motie kreeg steun van VVD, CDA, SGP, PVV, Forum voor Democratie, Van Haga en Krol-Van Kooten Arissen. Na de stemming vroeg indiener Jaco Geurts zo snel mogelijk uitsluitsel van de minister over de manier waarop ze de motie uitvoert.

Landbouwminister Carola Schouten heeft grote moeite met de motie, die ze alleen zal uitvoeren als dat op korte termijn ook mogelijk blijkt. Voorwaarde is onder meer dat het Planbureau voor de Leefomgeving op korte termijn een doorrekening maakt van het sectorplan. De uitkomst daarvan moet zijn dat het sectorplan evenveel of meer stiktofreductie oplevert dan het kabinetsplan.

Een voorstel van SGP‘er Roelof Bisschop om het plan van de minister in te trekken en daarvoor in de plaats het sectorplan uit te werken, kreeg geen meerderheid van het parlement. Een PVV-motie om het kabinetsplan zonder meer in te trekken, sneuvelde ook.

Stikstofemissie omlaag brengen

Het voorstel van Kamerleden Jaco Geurts (CDA) en Mark Harbers (VVD) komt in grote lijnen overeen met het plan dat melkveehoudersgroepen vorige week in laatste instantie voorlegden aan minister Schouten. in het CDA-VVD-plan krijgen boeren de mogelijkheid om met eigen bedrijfsmaatregelen de stikstofemissie omlaag te brengen in plaats van te voldoen aan de krachtvoermaatregel van de minister. De maatregel moet geborgd worden door een private, maar voor de minister controleerbare overeenkomst tussen de melkveehouder en de voerleverancier en moet bovendien op basis van een doorrekening door het Planbureau voor de Leefomgeving tenminste evenveel stikstofwinst opleveren als de krachtvoermaatregel van de minister zelf.

De stikstofwinst die dit najaar wordt geboekt, wordt gerelateerd aan de stikstofproductie in 2018. Boeren die zich niet aan de overeenkomst met de fabriek houden, moeten zich alsnog aan de krachtvoermaatregel houden en krijgen volgens het plan ook te maken met een sanctie.

Bezwaren minister Schouten

Minister Schouten heeft grote bezwaren tegen het CDA-VVD-voorstel vanwege de complexe uitvoerbaarheid. De gegevens op basis waarvan de stikstofreductie moet worden vastgesteld zijn voor de minister niet opvraagbaar.

Daar komt nog bij dat een besluit van de Kamer om deze motie aan te nemen niet betekent dat de krachtvoermaatregel van tafel is. Mocht blijken dat het alternatief toch niet uitvoerbaar is, dan wordt op 1 september nog steeds de krachtvoermaatregel van kracht. “Dat gaat voor de boeren kort tijd worden”, zei de minister. “Zij moeten zich nu al voorbereiden op de ministeriële regeling”, aldus Schouten. Het alternatieve voerplan van de sector zou al op 1 juli van kracht moeten worden.

Wij zijn teleurgesteld, en ook geschoffeerd

Alternatieve voermaatregel

Roelof Bisschop (SGP) kwam met een motie die inhoudt dat de krachtvoermaatregel zonder meer van tafel gaat en dat daarvoor in de plaats een alternatieve regeling moet komen op basis van de kennis en kunde van de sector. Dat ontlokte SP‘er Frank Futselaar de vraag waarom de SGP eerder wel had ingestemd met de voermaatregel, toen die in de spoedwet werd opgenomen. Bisschop zei dat hij er vertrouwen in had, dat de minister de voermaatregel samen met de sector zou uitwerken. “Wij zijn daar in teleurgesteld, en ook geschoffeerd”, aldus Bisschop.

Landbouw Collectief

Schouten zei dat ze gepoogd heeft om met het Landbouw Collectief tot een akkoord te komen, maar dat het Landbouw Collectief op enig moment de handdoek in de ring gooide. Later werd het overleg alsnog voortgezet met een aantal partijen uit het collectief.

De PVV pleitte donderdagavond voor het schrappen van de krachtvoermaatregel, zonder een alternatief. PVV-woordvoerder Barry Madlener verweet minister Schouten zich te verschuilen achter Europese regels. “Flauwekul. Er is geen land in de Europese Unie dat tot op de millimeter aan de natuurregels voldoet. Boeren in Nederland worden gewoon weggepest.” Forum voor Democratie hield zich geheel afzijdig in het debat.