Twee nieuwe nertsenbedrijven besmet met Covid-19

Bij twee nertsenbedrijven in Limburg is het coronavirus Covid-19 vastgesteld.

De besmettingen op de bedrijven in Ospel en Vredepeel zijn aan het licht gekomen via het monitoringssysteem om infecties vroeg te detecteren. Hiervoor moeten bedrijven wekelijks hun uitval insturen naar de Gezondheidsdienst voor Dieren voor onderzoek. Met de twee nieuwe besmettingen staat het totaal aantal besmette bedrijven op 22. De bedrijven met respectievelijk 6.400 en 12.500 moederdieren worden geruimd.

Angst en bezorgheid om coronabesmettingen

De veiligheidsregio Brabant-Zuidoost riep eerder deze week op om alle nertsenbedrijven in de regio preventief te ruimen om te voorkomen dat nieuwe bedrijven besmet raken. De besmettingen zorgen voor grote bezorgdheid en angst onder de bevolking, aldus de veiligheidsregio.

Landbouwminister Carola Schouten is van mening dat gezonde dieren niet geruimd hoeven worden, omdat gezonde dieren geen gevaar voor de volksgezondheid vormen. Wel wordt gewerkt aan een vrijwillige stoppersregeling voor nertsenhouders, om hen te motiveren hun bedrijven eerder te beëindigen. Pelsdierhouderij is vanaf 2024 verboden in Nederland.

Aanscherping hygiënemaatregelen aangekondigd

Schouten zegt bij Op1 de onrust in Oost-Brabant wel te begrijpen. Ze heeft samen met haar collega Hugo de Jonge van volksgezondheid het Outbreak Management Team Zoönosen gevraagd om een nieuw advies te geven over de huidige situatie en eventuele verdere maatregelen. Daarnaast wil ze de hygiënemaatregelen voor medewerkers van nertsenbedrijven aanscherpen, omdat de meeste besmettingen op bedrijven worden geïntroduceerd via mensen.