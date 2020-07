Texelse boeren gaan regenwater in winter opslaan

Boeren op Texel gaan een proef doen met opslag van regenwater in de winter.

Dat is een belangrijke stap naar zelfvoorziening voor zoetwater. Het project ‘Zoete Toekomst voor Texel’ kreeg vandaag groen licht van het Waddenfonds. Dat meldt LTO Noord, een van de partners en financiers van het project.

Permanent beregeningsverbod

Op het grootste Waddeneiland is geen externe wateraanvoer en geldt een permanent beregeningsverbod. De boeren houden om die reden rekening met eens in de vier jaar een misoogst. Om de akkers toch te kunnen beregenen – ook tijdens de vele droge zomers die ze nog te wachten staan – leeft onder de boeren op Texel al jaren de wens om zelf in hun eigen irrigatiewater te kunnen voorzien. Samen met LTO Noord en Acacia Institute hebben ze daarom het initiatief genomen om het eiland zelfvoorzienend te maken op het gebied van zoetwater.

Water in winter opslaan

Zes boeren gaan nu meedoen aan het project. Op twee locaties wordt de komende drie jaar getest of regenwater tijdens de winter in de ondergrond kan worden opgeslagen. Het water wordt vervolgens in de zomer op een zuinige en slimme manier gebruikt om zo’n 50 tot 100 hectare aan akkers te irrigeren. Om te zorgen dat het project niet resulteert in een weliswaar werkend maar onbetaalbaar systeem wordt scherp gekeken naar de kosten, baten en andere financiële aspecten van deze watervoorziening.

Jaarrond voldoende neerslag

Jaarrond valt er voldoende neerslag op Texel om te kunnen voorzien in de vraag van de landbouw. Het probleem is dat het water grotendeels in de winter valt, dus niet wanneer het nodig is. In de winter is er juist zoveel water, dat het in de Waddenzee moet worden gepompt. Jaarlijks gaat er zo 44 miljoen kuub aan zoetwater verloren. Arnold Langeveld, voorzitter LTO Noord afdeling Texel en één van de initiatiefnemers van ‘Zoete Toekomst Texel’ vertelt: “Voor alle landbouw op Texel hebben we jaarlijks 6 tot 7 miljoen kuub nodig, dat betekent dat we 15% van het water moeten zien vast te houden. Die uitdaging gaan wij als agrariërs van Texel graag aan.”

Startschot

Met de goedkeuring van het Waddenfonds is het officiële startschot gegeven voor ‘Zoete Toekomst Texel’. Ook de agrariërs van Texel, provincie Noord-Holland, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, LTO Noord Fondsen, Gemeente Texel, TESO, Texelfonds en de Krim Texel dragen financieel bij aan het project.