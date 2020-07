Staf en Stikstofclaim: onderbouw voermaatregel

Agrifacts (Staf) en Stikstofclaim willen dat LNV de onderbouwing prijsgeeft van de krachtvoermaatregel.

In een persbericht melden beide organisaties dat ze een kort geding aanspannen als het ministerie de onderbouwing niet openbaar maakt. Het ministerie heeft tot vrijdagmiddag de tijd om de gegevens te verstrekken.

Eiwitlimieten krachtvoeders

Volgens Agrifacts en Stikstofclaim heeft het ministerie zelf de eiwitlimieten voor krachtvoeders berekend op basis van gegevens uit het Bedrijveninformatienet (BIN). Agrifacts wil die gegevens inzien om de berekeningen van het ministerie te kunnen controleren. Het ministerie geeft die gegevens niet, meldt Agrifacts.

Het vaststellen van voerlimieten op basis van dergelijke minieme steekproeven lijkt onverantwoord

Volgens Agrifacts en Stikstofclaim heeft het ministerie zich gebaseerd op “wel heel kleine steekproeven” van bedrijven op veen en klei. “Gezien de grote spreiding tussen bedrijven, lijkt het vaststellen van voerlimieten op basis van dergelijke minieme steekproeven onverantwoord.”

De Commissie Deskundigen Meststoffenwet zegt in een advies aan het ministerie dat het niet bekend is “hoe nauwkeurig deze gegevens zijn en hoe groot de variatie is per grondsoort-intensiteit-combinatie.”