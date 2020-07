Sector boos over wijziging ganzenbeleid Noord-Holland

Landbouworganisaties in Noord-Holland zijn verbolgen over een verhoging van het eigen risico bij ganzenschade.

Gedeputeerde Staten in Noord-Holland heeft het voornemen om het eigen risico bij ganzenschade te verhogen van 5% naar 20%. LTO Noord, het HAJK, Agrarische Collectieven in de provincie, en vakbonden NMV en NAV hebben samen een brief gestuurd aan het provinciebestuur.

Vasthouden aan afspraken

De organisaties verzoeken om het bestaande ganzenbeleid voort te zetten volgens eerder gemaakte afspraken. Ze willen niet dat er beknot wordt op de tegemoetkoming van ganzenschade tot het schadeniveau van 2005 is bereikt. Albert Hooijer, LTO Noord themahouder Flora & Fauna in Noord-Holland vindt dat de provincie niet de schuld bij boeren moet leggen: “In plaats van de hand in eigen boezem te steken wijst de provincie naar de agrarische ondernemers die ‘meer geprikkeld’ moeten worden om de ganzen van hun percelen te verjagen.” Dat prikkelen wil de provincie bereiken door een hoger eigen risico bij schade. “Het landbouwbedrijfsleven is hier fel tegen en wil de provincie houden aan eerder gemaakte afspraken over de uitkering van ganzenschade”, aldus Hooijer.

Gepeperde brief

In een ’gepeperde brief’ worden de argumenten opgesomd. Onder meer dat een gebrek aan prikkels niet de belangrijkste oorzaak voor meer ganzen is, maar juist een succesvolle soortenbescherming volgens het bestaande beleidsplan. De organisaties wijzen er onder meer op dat doelstellingen niet zijn gehaald en dat eerder is toegezegd dat de schadevergoeding op 95% gehandhaafd zal worden. De uitgekeerde schade voor alleen de grauwe gans, brandgans en kolgans bedroeg in 2019 ruim € 5,5 miljoen.