Schouten: snap dat voermaatregel emotie oproept

Landbouwminister Carola Schouten snapt dat de voermaatregelen die genomen worden om de stikstofuitstoot te verlagen emoties oproepen bij boeren.

Dat zegt ze desgevraagd in reactie op de acties die boeren op diverse plaatsen in het land houden. “Mensen mogen altijd demonstreren in dit land als ze het ergens niet mee eens zijn. Dat is een groot goed in dit land. Dat geldt ook hier. Maar het moet wel binnen de regels”, zegt Schouten over de acties.

Emoties

Op de vraag of ze begrip heeft voor de boeren reageert ze dat ze snapt en ziet dat het emoties oproept. “Maar het zijn ook zaken die al lange tijd besproken zijn in de Tweede Kamer. Daar probeer ik zo goed mogelijk handen en voeten aan te geven. Er ligt een wet die ik moet uitvoeren. Daar ben ik ook weer toe gehouden”, zegt de minister, verwijzend naar de wet die vorig jaar door de Kamer werd aangenomen over de te nemen stikstofmaatregelen. Of het verstandig is dat de boeren de acties doorzetten, wil Schouten niet zeggen. “Dat is niet aan mij om te beoordelen”, zegt ze.

Rutte: iedereen moet bijdragen

Premier Rutte zei vorige week in reactie op de acties dat iedereen moet bijdragen aan het verminderen van de stikstofuitstoot. Rutte zegt de woede te snappen van iedereen die protesteert, “maar ik ben het er vaak niet mee eens.” Hij zegt dat de voermaatregel wel is uit te leggen. “We hebben gewoon met z’n allen ervoor te zorgen dat die stikstofuitstoot omlaag gaat. Daar moeten ook de boeren een bijdrage aan leveren. We rijden nu 100. Nou, dat is al een hele hijs.”