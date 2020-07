Schouten: bij probleemwolf is provincie aan zet

Het is aan de provincies zelf om in te grijpen als een wolf goed beschermd vee blijft aanvallen of gevaarlijk gedrag vertoont richting mensen.

Dat schrijft landbouwminister Carola Schouten aan de Tweede Kamer, in reactie op Kamervragen over het verbeteren van de Nederlandse wolvenaanpak van CDA-Kamerlid Maurits von Martels.

Ongewenste situaties

Volgens de minister hebben provincies gezamenlijk criteria bepaald voor het ingrijpen bij wolven in bepaalde ongewenste situaties. Bijvoorbeeld bij aanvallen van goed beschermd vee (faunaschade) en zodra de openbare veiligheid in het geding komt. “Provincies kunnen dan zelf indien nodig optreden. Dit is uitgewerkt in het Interprovinciaal wolvenplan”, aldus Schouten.

In gesprek met Duitse deelstaten

Duitsland heeft al langere tijd te maken met de wolf. In de deelstaat Nedersaksen zijn reeds ‘wolfvrije’ zones ingesteld waar de wolf niet gewenst is en ‘verwijderd’ mag worden. Schouten geeft aan dat ze de samenwerking met Duitse deelstaten opgezocht heeft en ook gesprekken zal blijven voeren om ervaringen te delen. Maar, schrijft Schouten, provincies hebben samen criteria opgesteld wanneer zij ingrijpen bij ongewenste situaties. “Of dit instrumentarium toereikend is, vergt nader overleg tussen Rijk en provincies”, aldus de minister.

Advies gebiedscommissie Gelderland

In het adviesrapport 'Gebiedsgericht preventieplan wolvenschade Veluwe' adviseert de commissie provincies en het Rijk om tot een landelijk beleid te komen dat gericht is op de beheersbaarheid en populatieontwikkeling van wolven. De ecologische draagkracht en het maatschappelijk draagvlak spelen hier een rol in. Schouten geeft aan dat ze in overleg met provincies met dit advies bezig is.