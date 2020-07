SGP: Farmers Defence Force, stop met blokkeeracties

Politici in Den Haag reageren kritisch op de protestacties van boeren van de afgelopen dagen.

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop roept Farmers Defence Force (FDF) op om te stoppen met de blokkeeracties. “Het wordt een onbeheersbare gang van zaken. Ik geloof niet dat dit de manier is om de zaken goed onder de aandacht te brengen. Het trekt wel aandacht, maar je komt er geen stap verder mee”, reageert Bisschop. Hij adviseert FDF te stoppen met de acties en creatievere manieren te vinden om hun bezwaar tegen de voermaatregel duidelijk te maken. “Blokkeren werkt contraproductief en deze acties steunen wij dan ook niet. Ik begrijp heel goed dat boeren ten einde raad zijn. De acties zijn echt een uiting van machteloosheid en boosheid omdat de maatregel zo hard ingrijpt in hun verantwoordelijkheid”, zegt Bisschop. Hoewel aangifte doen in verband met dierenmishandeling ook kansloos lijkt, geef je daarmee volgens Bisschop wel een statement af over de opdracht die er ligt en het effect op het dierenwelzijn.

PVV: doorgaan met actievoeren, maar wel vreedzaam

PVV-Kamerlid Barry Madlener vindt dat boeren alle recht hebben om te demonstreren, maar dat dit wel op een vreedzame wijze moet gebeuren. Over het afbreken van het werkbezoek van landbouwminister Carola Schouten in Zeeland wil Madlener niet oordelen. “Ik ben er niet bij geweest. Ik kan niet inschatten of het optreden van de overheid en de veiligheidsdiensten goed is geweest. Maar ik vertrouw erop dat een werkbezoek niet voor niets wordt afgezegd”, reageert de politicus. Hij begrijpt dat de boeren actie willen voeren tegen de voermaatregelen. “Hoe het kabinet met de boeren om gaat, is ook niet goed. Wij zijn ook tegen de maatregelen die boeren het werk lastig maken. Ik hoop dat de boeren doorgaan met actievoeren op een vreedzame manier, zoals dat is toegestaan. Wij blijven in Den Haag ook oppositie voeren tegen de maatregelen”, zegt Madlener.

ChristenUnie: ‘te triest voor woorden’

Carla Dik-Faber (ChristenUnie) noemt het ‘te triest voor woorden’ dat het werkbezoek van Schouten werd afgeblazen vanwege haar veiligheid.

VVD, CDA: blijf in gesprek met minister

“Protesteren en demonstreren is een goed recht, maar de situatie mag natuurlijk nooit bedreigend zijn voor de minister of anderen en mag ook geen risico voor de veiligheid opleveren. Daarmee lossen de boeren ook niets op. Het is logisch dat minister Schouten geen risico gaat lopen met haar veiligheid”, aldus VVD‘er Helma Lodders. De politica heeft begrip voor het ongenoegen dat gevoeld wordt. ”Dat los je niet op met overtreden van regels of mensen in gevaar brengen. Dat los je alleen op door met elkaar in gesprek te gaan. Ik hoop van harte dat de minister en de welwillende boeren het gesprek weer aangaan”, aldus Lodders.

CDA‘er Jaco Geurts zegt dat het ontoelaatbaar is dat een minister of welke politicus dan ook zijn of haar werk niet kan doen. “Dat er emoties zijn, is begrijpelijk. Maar juist dan is het zo belangrijk dat iedereen met elkaar in gesprek blijft, op een respectvolle manier”, zegt hij op Twitter.

Op de vraag of de acties nog verstandig zijn, reageert Geurts dat hij niet op de stoel van de boer gaat zitten. “Het is aan de boeren zelf om te bepalen wat ze wijs vinden. Ik wil ze wel adviseren op te letten voor het draagvlak in de samenleving.”

SP, GroenLinks, PvdA: blokkeeracties gaan te ver

Ook linkse partijen SP, GroenLinks en PvdA vinden dat de blokkeeracties te ver gaan. SP‘er Frank Frutselaar vindt dat de minister altijd ergens op bezoek moet kunnen. Iedereen die dat onmogelijk maakt, valt wat te verwijten.