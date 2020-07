RIVM wederom kop van jut Farmers Defence Force

Farmers Defence Force (FDF) stuurt woensdag 22 juli wederom boze boeren naar het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven.

Het RIVM is wat FDF betreft, het ‘hol van de stikstofsjoemelaars’. De actieboeren verwijten het instituut de benodigde stikstofdata te manipuleren.

Meten met twee maten

FDF verwijst onder andere naar het meten met twee maten als het gaat om stikstofwinst bij verkeer, wat vorige week opnieuw onder de aandacht werd gebracht. De commissie Hordijk was hier ook kritisch over. Voor de actieboeren is dit nu de reden om het wetenschappelijk instituut om te dopen tot ‘Het Rijks Instituut voor Volksverlakkerij en Manipulatie’, zoals nu gecommuniceerd wordt in boerenkringen.

‘Meer dan ooit noodzakelijk’

De actiegroep wil dat alle boeren, in het speciaal melkveehouders die kritiek hebben op de krachtvoerregel, zich solidair met FDF opstellen. “Nu is dit meer dan ooit noodzakelijk”, schrijft het FDF-bestuur. Op het podium in Bilthoven zullen onder andere Annie Schreijer- Pierik, CDA‘er in Brussel en Roelof Bisschop, die voor de SGP in de Tweede Kamer zit, een woordje doen.

Medewerking burgers gevraagd

Bovendien vraagt FDF de medewerking van de Nederlandse burgers. “Blijf een dagje thuiswerken, ga er niet met de auto op uit en mijd de (snel)wegen. De stikstofwinst die hierdoor behaald wordt, moet minister Schouten inrekenen, vindt FDF. Uit alle hoeken van het land worden boeren gevraagd om opnieuw met de trekker naar Bilthoven te komen. Niet over de snelweg, maar over provinciale wegen. De boeren hopen om 13.00 uur op de Biltse Rading te zijn, de doorgaande weg richting De Bilt.

NAJK ondersteunt actie

Jongeboerenclub NAJK ondersteunt deze actie en roept ook haar achterban op om woensdag de trekker te pakken. “Wij hebben lang de weg van praten en lobby gekozen, maar dit heeft tot dusver nog weinig concrete resultaten opgeleverd. Desondanks gaan we hier wel mee door, maar vinden ook dat we nu gebruik moeten maken van andere middelen,” luidt de communicatie naar de leden. “Bij de afgelopen demonstraties zag je dat het publiek heel positief was en begrip had voor de boer die actie voerde. We lopen wat dat betreft nu op dun ijs door weer te gaan demonstreren, maar we kunnen niet anders dan voor onze toekomst en het welzijn van de dieren op te komen,” laat NAJK-voorzitter André Arfman optekenen. Daarbij zegt NAJK ook dat boeren zich aan de wet en de geldende coronamaatregelen te houden.

Lokale acties niet door FDF georganiseerd

Op diezelfde dag zullen ook weer lokale acties worden gevoerd, maar deze worden niet georganiseerd door FDF. Bart Kemp van Agractie laat in een vlog weten begrip te hebben voor de boeren die opnieuw actie gaan voeren en zegt dat ook verschillende bestuursleden van Agractie bij acties aanwezig zullen zijn. Wel benadrukt Kemp dat de actievoerende boeren rekening houden met alle Nederlanders.

Vorig jaar oktober stonden ook duizenden trekkers bij het gebouw van het RIVM vanwege de acties van boeren tegen de stikstofaanpak van het kabinet. De actie van woensdag organiseert FDF omdat het ministerie niet reageert op een gesteld ultimatum om met een beter veevoerplan te komen.