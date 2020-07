Pootgoedonderzoek gestopt om dubbele vervolging te voorkomen

De reden om fraude met valse pootgoedcertificaten door het bedrijf Zeeland Trade niet in Nederland te vervolgen, is de juridische regel dat verdachten niet twee keer voor hetzelfde feit kunnen worden vervolgd.

Zeeland Trade wordt in België vervolgd voor de levering van niet-gecertificeerd pootgoed met behulp van vervalste certificaten. Het strafrechtelijk onderzoek in Nederland door de NVWA richtte zich op dezelfde strafbare feiten.

Vastgelegd in Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens

Het verbod op dubbele vervolging (ne bis in idem) is onder andere vastgelegd in het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Dat blijkt uit de uitleg die de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in een brief heeft gegeven aan Breeders Trust. Breeders Trust had aangifte gedaan tegen het handelsbedrijf.

Maatregelen

Een bij de fraude betrokken teler mag drie jaar lang geen pootgoed leveren. Daarnaast zijn in Nederland bestuursrechtelijke maatregelen tegen de betrokken bedrijven getroffen.