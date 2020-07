Politieke spanning om krachtvoerplan

De Tweede Kamer heeft grote moeite met de starre houding van landbouwminister Carola Schouten over de invoering van voermaatregelen in de agrarische sector.

Coalitiepartijen hebben donderdag 2 juli lang geprobeerd een politieke oplossing te vinden. Donderdagavond in debat met de Kamer moet een knoop worden doorgehakt. SGP‘er Roelof Bisschop heeft dit debat aangevraagd.

Schouten kan in lastig parket komen

De SGP is van plan een motie in te dienen om de minister te bewegen alsnog het sectorplan in te voeren. Coalitiepartijen VVD en CDA proberen een oplossing te zoeken, waarmee de kou uit de lucht zou zijn. Landbouwminister Schouten kan in een politiek lastig parket komen als de coalitiepartijen, van wie ze tot nu toe steeds steun kreeg in de gevaren koers, haar nu gaan afvallen.

Ondertussen kondigden actiegroepen Farmers Defence Force en Agractie aan tegen de voermaatregel, die 1 september van kracht wordt, in geweer te komen.

Helpdesk en rekentool

Als het aan Schouten ligt, wordt de krachtvoermaatregel niet aangepast. Ze komt met een helpdesk en een rekentool voor melkveehouders. Dat blijkt uit antwoorden van de minister in een schriftelijk overleg.