Politie schakelt Europol in voor gps-diefstallen

De Nederlandse politie heeft Europol ingeschakeld om te helpen bij het oplossen van diefstallen van dure agrarische gps-systemen. In juni liep het aantal diefstallen hard op naar dertig, sinds april 2019 zijn er ruim 200 diefstallen van die systemen gemeld.

Dat meldt de NOS. Gps-systemen zijn kostbaar en kunnen tienduizenden euro’s per stuk kosten. Flevoland heeft relatief veel gevallen van gps-diefstal. Woordvoerder Ed Kraszewski van de Landelijke Eenheid vermoedt dat dit te maken heeft met afgelegen boerderijen die vaak groot zijn en daarom meerdere systemen op een erf hebben staan. “De dieven zijn opportunistisch. Ze gaan daarheen waar het meest te halen is en waar het makkelijk is. Kennelijk is dat in Flevoland, maar het gebeurt overal.

Rondreizende bendes

De politie spreekt van mobiele bandieten, omdat het gaat om rondreizende bendes. Het vermoeden is dat het niet alleen in Nederland gebeurt, daarom is Europol ingeschakeld. Uit gesprekken met polities in het buitenland bleek al dat ook in landen als Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk gps-systemen gestolen worden.

Alert zijn

De politie raadt boeren aan alert te zijn op langsrijdende auto’s en verdacht gedrag. Dieven doen overdag voorverkenningen en maken daarbij onder meer gebruik van huurauto’s met Nederlandse kentekens weet de politie. Het advies is om dure systemen ’s avonds op te ruimen achter slot en grendel. En om het erf te bewaken met camera’s en lampen met bewegingsmelders. Het is altijd goed om te checken wat de verzekeringsvoorwaarden zijn voor dergelijke apparatuur.

Samenwerken in de EU

Europol is het samenwerkingsverband van de politiediensten in de Europese Unie. Via Europol is het makkelijker om gegevens uit te wisselen. Bijvoorbeeld over gevonden vingerafdrukken, DNA of voetsporen.