PVV: veel te strenge regels voor Brabantse boeren

De versoepeling van de verduurzamingseisen aan stalsystemen van Brabantse boeren gaat de Partij voor de Vrijheid (PVV) niet ver genoeg.

De provincie wil de deadline waarop de boeren in Brabant hun stallen aangepast moeten hebben naar 1 januari 2024 halen. Tot nu toe is 1 oktober 2022 de deadline. Volgens de PVV is het onverteerbaar dat hiermee Brabantse boeren nog steeds achtergesteld worden bij boeren in de andere provincies die pas in 2028 de verduurzaming gerealiseerd moeten hebben.

Gelijk speelveld

Statenlid Maikel Boon: “Brabant is de enige provincie die een deadline heeft gesteld voor de invoering van stallen met minder stikstofuitstoot. Onbegrijpelijk dat Forum voor Democratie (FvD) en het CDA (twee van de coalitiepartijen, red.) hiermee akkoord gaan. Dankzij deze partijen moeten Brabantse boeren aan veel strengere eisen voldoen dan boeren in Limburg of Gelderland.”

Volgens de PVV laat FvD zich door de andere coalitiepartijen gebruiken ‘om de ondernemers in de landbouw met nodeloze regels dwars te zitten. Boeren worden door de Brabantse stikstofregels weggejaagd uit Brabant, stelt de provinciale PVV. Boon: “De PVV wil juist een gelijk speelveld voor alle boeren in Nederland.”

Met de boeren praten

De PVV verwijt het college vooral over de boeren gesproken te hebben en niet met de boeren. “Stikstof is geen probleem, maar een excuus om de boeren langzaam te wurgen”, aldus Maikel Boon.