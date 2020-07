Opnieuw jonge wolven op Noord-Veluwe

Het wolvenpaar op de Noord-Veluwe heeft net zoals vorig jaar jongen gekregen.

Waarschijnlijk zijn het er dit keer vier, een meer dan vorig jaar. Provincie Gelderland gaat ervanuit dat de welpen van hetzelfde wolvenpaar zijn, omdat wolven ‘geen andere soortgenoten in hun leefgebieden toelaten’. Dat meldt de provincie Gelderland.

Draagvlak

Provincie wil na de zomer verder praten over maatregelen die het draagvlak voor de wolf moeten vergroten. De wolvencommissie adviseerde provincie hier over na te denken. Het gaat bijvoorbeeld over een escalatieladder, waarin staat wanneer je als overheid kan ingrijpen als er problemen ontstaan met de wolvenpopulatie. Op dit moment leeft er één wolvenroedel op de Noord-Veluwe, dat waarschijnlijk uit tien wolven bestaat. Op de Midden-Veluwe leeft één solitatire wolvin.

Subsidieregeling

Vanaf 3 augustus kunnen Gelderse veehouders aanspraak maken op een subsidie om maatregelen te nemen om hun vee te beschermen tegen de wolf. Bijvoorbeeld voor het plaatsen van elektrische rasters. Dit jaar kan tot € 500.000 uitgekeerd worden. Voor volgend jaar is dit maximum vastgesteld op € 600.000.

Het laatst bekende geval van een doodgebeten schaap door een wolf in Gelderland dateert van 13 mei dit jaar. Toen zijn er in Aalst twee schapen doodgebeten. In totaal zijn er in Gelderland sinds 2018 63 schapen en 1 geit doodgebeten door een wolf, zo blijk uit data van BIJ12.