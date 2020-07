Opgepakte boeren weer vrij na gemoedelijk protest

Alle 63 actievoerders die zijn opgepakt tijdens de demonstratie in Assen zijn weer vrijgelaten.

Een voor een druppelden de boeren uit het politiebureau, waarop een luid gejuich klonk van de aanwezige boeren die hun collega’s steunden.

Uit sympathie zijn honderden boeren en andere actievoerders naar het politiebureau in Assen gekomen om hun steun te betuigen. De sfeer bij het politiebureau was ontspannen. De menigte werd omringd door politieagenten en voertuigen, maar greep niet in.

Boetes

Aan het einde van de middag was iedereen weer op vrije voeten. De boeren werden gearresteerd, omdat ze het verbod op een demonstratie met trekker of landbouwvoertuig negeerden. Ook zeven minderjarigen vielen daaronder. Zij moeten naar bureau HALT.

56 boeren kregen een boete van € 390. Later in de middag zijn er nog eens 29 boeren bekeurd. Zij reden met hun trekker op de Europaweg in Assen, zo meldt de politie. Volgens de politie is niet duidelijk waar zij heen wilden.

Aan het einde van het protest plaatste FDF-voorman Mark van den Oever een oproep op sociale media dat er een BBQ geregeld is bij een loonwerker aan de Vamweg in Wijster. Uit reacties op deze bijdrage blijkt dat boeren nog tot ’s avonds onderweg waren naar Wijster, onder andere een groep met 60 trekkers uit Apeldoorn.

Boeren vechten beperking demonstratierecht aan in Groningen Boeren van Farmers Defence Force (FDF) en de Veiligheidsregio Groningen staan donderdagochtend tegenover elkaar in de rechtbank in Groningen. FDF is het niet eens met beperkingen die aan de boeren zijn opgelegd wat betreft het recht om te demonstreren met landbouwvoertuigen.



Een woordvoerder van burgemeester Koen Schuiling, tevens voorzitter van de veiligheidsregio, bevestigt berichtgeving door RTV Noord dat de rechtszaak gepland staat.



Demonstratieverbod

Afgelopen maandag besloot de veiligheidsregio dat boeren in Groningen geen demonstraties meer mogen houden waarbij landbouwvoertuigen worden ingezet op openbare wegen en plaatsen. Deze beperking duurt tenminste tot maandag 13 juli om 07.00 uur. Als reden daarvoor noemde de veiligheidsregio dat eerdere demonstraties hebben geleid tot opstoppingen en gevaarlijke situaties.



FDF wil dat de maatregel van tafel gaat. De zaak dient om 09.30 uur. FDF zal in hoger beroep gaan, mocht de rechter hen in het ongelijk stellen.

LTO baalt van afgeblazen bezoek Schouten

Ook blokkeerden boeren straten in het Zeeuwse Kamperland, op de locatie waar landbouwminister Carola Schouten die dag voor een werkbezoek zou komen. Boeren wilden met de minister in gesprek. Het bezoek werd door advies van de veiligheidsregio uiteindelijk afgeblazen. LTO baalt daarvan.

Akkerbouwers die oplossingen hebben bedacht voor het tekort aan zoet water, zouden juist met Schouten in gesprek gaan over deze problematiek. “Helaas kunnen we niet alles ondervangen”, zegt Wim Bens, waarnemend voorzitter van de organisatie.

Over de schade die de droogte van de afgelopen maanden heeft aangebracht, wilden de akkerbouwers juist praten met Schouten. “Het is belangrijk om zulke dingen met een minister te bespreken”, aldus Bens. “Dat er op het stikstofdossier grote onvrede is, zou niet tot gevolg moeten hebben dat we op andere dossiers niet in gesprek kunnen.”

Aangifte

Ook de trekkerprotesten bij het politiebureau en het waterschap Rijn en IJssel in Doetinchem verliepen gemoedelijk.

Ongeveer 75 boeren deden aangifte tegen minister Schouten bij het politiebureau. Boeren gingen bij het waterschap het gesprek aan over de maatregelen tegen droogte in de Achterhoek.