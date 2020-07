Ook boerenprotesten elders in het land

Niet alleen in Assen waren boeren woensdag 8 juli onderweg om te protesteren. In Doetinchem (Gld.) gingen 75 boeren met hun trekkers op pad naar het politiebureau.

Daar hebben ze aangifte gedaan tegen landbouwminister Carola Schouten. Ze vinden de nieuwe wet van haar ongezond voor hun dieren. Na hun bezoek aan het politiebureau is een deel van de boeren naar het gebouw van Waterschap Rijn en IJssel gereden. Boeren wilden in gesprek over de gevolgen en aanpak van droogte in de Achterhoek. Sommigen zijn daarna doorgereden naar Drenthe om de boeren bij het politiebureau in Assen te steunen. Het bezoek van minister Schouten in Kamperland (Zld.) werd afgelast door de boerenacties.

Bezoek aan Vollenbroek

Dinsdagavond 7 juli zijn zo’n 50 boeren uit de Achterhoek afgereisd naar Nijmegen. Het doel van de actie: de confrontatie aangaan met Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment (MOB). Deze organisatie heeft succesvol het stikstofbeleid bij de Raad van State aangevochten. De boeren nemen het Vollenbroek kwalijk dat zij ‘in een hoek gedreven worden die we niet willen.’ Volgens coördinator van dit protest, Rutger van Lier, waren er in totaal zo’n 140 boeren naar Nijmegen gekomen voor dit protest. Nadat de politie boeren op weg naar het huisadres van Vollenbroek tegenhield, heeft er op een parkeerterrein een pittig gesprek plaatsgevonden.

Lees verder onder foto

Boeren praten met Johan Vollenbroek (midden) van Mobilisation for the Environment (MOB). - Foto: ANP

Actie bij Jumbo

Ook voerden er diezelfde avond 300 boeren actie bij het distributiecentrum van de Jumbo in Raalte (Ov.). Dat protest was vooral gericht op oneerlijke prijzen. De actie verliep zonder noemenswaardige problemen. De boeren stonden voor de hoofdingang van het distributiecentrum en zorgden dat ook via de achterkant niemand naar binnen kon.

Groot draagvlak

Na de boerenprotesten de afgelopen dagen blijkt het draagvlak voor de acties onder de bevolking nog altijd groot. Uit een poll van de Telegraaf blijkt dat 86% van de 15.371 deelnemers het boerenprotest van de afgelopen dagen terecht vindt (woensdag 8 juli niet meegenomen). Bij veruit de meeste respondenten wekken de demonstrerende boeren sympathie op. De meerderheid denkt dat ze nog ’weinig’ tot ’heel weinig’ krediet hebben verspeeld met hun acties.