Neerslagtekort daalt iets

Het neerslagtekort neemt deze week iets af dankzij regen, maar de komende twee weken zal het tekort weer oplopen met droog zomerweer in het vooruitzicht. Dat blijkt uit de droogtemonitoren van het KNMI en de Landelijke Coórdinatiecomissie Waterverdeling (LCW).

Het tekort beweegt zich nu rondom de lijn van de 5% droogste jaren ooit. Het is nu gemiddeld 183 millimeter. Daarmee zit het ruim onder het recordjaar 1976 en is het ook lager dan het droge jaar 2018 in dezelfde periode.

Neerslagtekort op 8 juli 2020. Bron: KNMI

Het grootste neerslagtekort is vastgesteld in Friesland en Noord-Holland, Achterhoek en Noord-Limburg en Zeeland. Daar is het tekort 210 tot 240 millimeter. In Zuidoost-Brabant, traditioneel een droogtegevoelig gebied, heeft het meer geregend en is het tekort minder dan 90 millimeter.

Geen landelijk watertekort

Rijkswaterstaat maakt bekend dat de neerslag in juni en juli de droogte heeft verlicht in grote delen van het land. Ook de rivieren hebben weer een grotere afvoer, omdat in het stroomgebied van Rijn en Maas neerslag gevallen is. Er is voldoende water om aan de vraag te voldoen. \

De grondwaterstanden blijven in enkele regio’s nog steeds laag, vooral in Oost- en Zuid-Nederland

Er is geen dreigend landelijk watertekort meer. De Landelijke Commissie Waterverdeling (LCW) heeft daarom het dreigingsniveau teruggebracht van 1 (dreigend tekort) naar 0 (normaal waterbeheer). De grondwaterstanden blijven in enkele regio’s nog steeds laag, vooral in Oost- en Zuid-Nederland. De oproep om bewust om te gaan met drinkwater, blijft van kracht. Bij veel waterschappen staat het water boven zomerpeil om aan de watervraag van de landbouw en de natuur te kunnen voldoen.