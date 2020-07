Minister zoekt opties voor verlagen slachtsnelheid

Het kabinet onderzoekt op basis van welke wettelijke grondslag ze de slachtsnelheid in slachthuizen kan verlagen.

In een brief aan de Tweede Kamer schrijft landbouwminister Carola Schouten dat ze de bezorgdheid van de Tweede Kamer over de hoge slachtsnelheid deelt. Schouten vindt dat de druk op het slachtproces, ingegeven door economische overwegingen, te groot is geworden om dierenwelzijn en voedselveiligheid en goed toezicht op het slachtproces goed te kunnen borgen.

Juridische mogelijkheden

Schouten is met overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties aan het inventariseren wat de kwetsbaarheden zijn in het huidige systeem en welke maatregelen nodig zijn voor een betere borging van dierenwelzijn en voedselveiligheid. Daarbij wordt ook onderzocht op welk terreinen, waaronder dierenwelzijn, voedselveiligheid, toezicht en veiligheid van werknemers de hoge slachtsnelheid tot problemen leidt. Aan de hand van dit onderzoek wordt gekeken welke juridische mogelijkheden er zijn om de huidige open norm voor de maximale bandsnelheid te begrenzen. De uitkomst van dit onderzoek wordt na de zomer verwacht.

Een meerderheid van de Tweede Kamer stemde vorige week voor het direct verlagen van de slachtsnelheid in verband met de corona-uitbraken bij verschillende slachthuizen. VVD, CDA, CU, SGP en Van Haga stemden tegen de motie. Regeringspartij D66 steunde de motie van de PvdD.