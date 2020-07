MOB adviseert Rutte: huur een trekker

De milieubeweging Mobilisation for the Environment (MOB) vindt dat boeren naar Brussel moeten om te protesteren voor eerlijker prijzen. Premier Mark Rutte zou zich daarbij moeten aansluiten.

“Toon visie en leiderschap, huur een tractor, rijd met onze boeren mee naar Brussel en steun hen in hun strijd voor een faire prijs voor hun producten. En passant lost u meteen het stikstofprobleem op”, aldus voorzitter Johan Vollenbroek in een brief aan de premier.

Boeren moeten blikveld verruimen

Vollenbroek zegt dat boeren hun blikveld moeten verruimen. “Jullie roeien in een roeiboot met de rug naar de toekomst. (...) Jullie zijn de weg kwijt, een verkeerde afslag genomen.”

Leegloop platteland

De MOB stelt dat dit kabinet nog nauwelijks iets heeft gedaan om de stikstofproblematiek op te lossen. “De veevoermaatregel is niet anders dan een vervolg op tenminste dertig jaar pappen en nathouden, met als gevolg een enorme leegloop van het platteland. De meeste boeren zijn in die tijd al gestopt, terwijl het aantal dieren gelijk is gebleven, met schaalvergroting en verlies van veel natuur tot gevolg.”

Volgens Vollenbroek kent dat beleid alleen maar verliezers. De oplossing van het stikstofprobleem vereist visie en leiderschap, zegt MOB. De premier zou dat nu moeten tonen.