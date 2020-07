LTO zoekt verbinder en strateeg als voorzitter

Nieuwe voorzitter LTO moet een verbinder, strategisch en tactisch zijn, aldus de profielschets.

De nieuwe voorzitter van LTO Nederland moet een verbinder zijn, iemand die weet wat er speelt in de agrarische wereld en bovendien strategisch en tactisch als belangenbehartiger aan het werk gaat. Dat blijkt uit de profielschets die LTO heeft opgesteld, naar aanleiding van de ledenconsultatie en gesprekken met ketenpartners van de belangenbehartiger.

Sterke affiniteit met de sector

De achterban kon zich via een enquête uitspreken welke kennis en ervaring, competenties en karaktereigenschappen zij belangrijk vinden in een nieuwe voorzitter. Het liefst zien de leden dat de nieuwe voorzitter ook zelf agrariër is of tenminste een sterke affiniteit met de sector heeft, aldus LTO Nederland.

Ervaring met media en publieke optredens

De nieuwe leider van LTO, wat zowel een man als een vrouw mag zijn, moet volgens de profielschets ‘beschikken over bestuurlijke ervaring en weten in complexiteit belangen af te wegen en knopen door te hakken. Het is wenselijk dat de nieuwe voorzitter ervaring heeft met media/publieke optredens en belangenbehartiging.

Gegadigden kunnen zicht tot 14 augustus melden bij een extern bureau dat LTO voor de zoektocht naar de nieuwe voorman of -vrouw, heeft ingeschakeld.