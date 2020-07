Ieren: landbrug door VK voor veetransport na brexit

De Ierse regering werkt samen met de Europese Commissie plannen uit voor een landbrug voor het transport na brexit van levend vee en agrarische producten door het Verenigd Koninkrijk (VK) naar Nederland en andere landen. Dat melden bronnen in Ierland. Voor levend vee zou er dan ook controle moeten komen in de haven van Rotterdam.

In dit stadium zijn de plannen echter nog niet verder uitgewerkt, aldus een woordvoerster van het ministerie van LNV. ‘’Nederland staat in contact met de Commissie en Ierland over technische aspecten van het gebruik van de landbrug, dat wil zeggen transport van goederen zodra de overgangsperiode is beëindigd tussen Ierland en de andere EU lidstaten via Britse grond. Op dit moment is hier verder nog niets over bekend.”

Controle derde landen

De Ierse exportsector vreest ernstige problemen als producten met een agrarische herkomst die via het Verenigd Koninkrijk naar andere EU-landen gaan straks onderhevig zouden zijn aan het administratieve en controleregiem voor derde landen. Op dit moment gaat twee derde van de over land vervoerde Ierse producten via de Britse route. De Europese Commissie is het er mee eens dat Ierse goederen niet aan dezelfde controles zouden worden onderworpen als Britse. Het probleem daarbij is hoe die producten bij aankomst in havens als Calais, Zeebrugge of Rotterdam en Hoek van Holland zijn te onderscheiden.

Inspecties in Nederland

Brussel, Ierland en autoriteiten Nederland, België en Frankrijk hebben nu echter voorlopige afspraken gemaakt over geautomatiseerde procedures om dat onderscheid te kunnen maken. Dat betekent dat vrachtwagens met Ierse producten of vee in de aankomsthaven door de ‘groene strook’ zonder controles kunnen gaan, aldus de Irish Times. In het kader van die afspraken zouden Nederlandse havens ook levend vee – uit Ierland – mogen ontvangen en verwerken. Dat geldt ook als ze daar verder geen vergunning voor hebben en als inspecties plaats zouden moeten vinden buiten de eigenlijke haven zelf, aldus de media in Ierland. De afspraken zijn echter nog voorlopig. Deze moeten in ieder geval nog worden goedgekeurd door de betrokken lidstaten zelf.