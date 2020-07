ForFarmers wil met apps rendement boer verbeteren

Veevoederleverancier ForFarmers wil met nieuwe toepassingen van data-analyses het rendement van veehouders verbeteren.

Het idee is dat informatie van bedrijfsprocessen van ForFarmers – van productiegegevens tot voersamenstelling – gekoppeld wordt aan data van de veehouder. De resultaten kunnen leiden tot nieuwe inzichten waarop de voerleverancier en de veehouder beiden kunnen sturen. Dat meldt ForFarmers.

Voordelen in de praktijk

ForFarmers-directeur Strategie en Organisatie Stijn Steendijk: “We zijn bezig om informatie die onze veehouders met ons delen te combineren met informatie over voerreceptuur. Deze informatie wordt samengebracht in een app die veehouders en onze medewerkers kunnen gebruiken. Met de inzichten op basis van die data kunnen we bijvoorbeeld bij varkens de optimale voercurve bepalen en de groei van de varkens beter voorspellen. Wij kunnen de samenstelling van het voer in de verschillende groeifases verder optimaliseren. En daar heeft de varkenshouder vervolgens profijt van in zijn bedrijfsvoering.”

Geen IT-bedrijf

ForFarmers is gespecialiseerd in veevoer en is geen IT-bedrijf. Daarom heeft het concern gekozen voor een samenwerking met IT-specialist Axians en Microsoft. “We zien kansen om bestaande databronnen slim te analyseren, waarmee we onze besluitvorming kunnen aanscherpen. We zien de potentie van het optimaal benutten van data voor onszelf én onze partners in de keten. Via algoritmes en data-analyses kan de voorspellende waarde van gegevens worden ingezet voor product- en procesverbetering in de hele keten. Ook kan het bijdragen aan een vermindering van emissies in de keten. Door de inzichten via apps te delen, werken we intensief samen met boeren en andere partijen in de voedselketen. Het resultaat is een beter rendement, een gezondere veestapel en een hoge efficiëntie in de gehele sector.”