FDF vraagt boeren om actiepauze

Actiegroep Farmers Defence Force (FDF) vraagt de achterban om de komende week een pauze in de trekkerprotesten in te lassen.

Tot en met 21 juli vragen ze de boeren om de trekker aan de kant te laten, en landbouwminister Carola Schouten de tijd te geven om alsnog de krachtvoermaatregel definitief van tafel te halen. De boeren willen deze week met de minister in gesprek om een werkbare oplossing te bedenken waar de boeren zich wel in kunnen vinden. Volgens FDF staat 95% van de boeren achter het statement dat de veevoermaatregel van tafel moet.

Nieuwe protesten als voermaatregel niet van tafel gaat

Als dit niet lukt, gaat FDF opnieuw protesteren. “Mocht het ultimatum verlopen zonder dat de voermaatregel van tafel gaat, dan gaan wij opnieuw optoeren. Dan zullen de FDF-strijders er voor zorgen dat er vanaf 21 juli 2020 stikstof wordt gereduceerd. En heel Nederland zal daaraan bijdragen. Net zolang tot de benodigde molletjes geleverd zijn.”

Een week actiepauze biedt boeren volgens FDF ook de kans om gras in te kuilen. Het weer is ernaar de komende dagen. FDF adviseert om daar gebruik van te maken en zoveel mogelijk eiwitrijk gras te oogsten. “We raden de strijders aan hun voeradviseur in te schakelen om van deze kuil, je “verzetskuil” te maken.”

Gesprek met CBL

Ook wil FDF de komende week in gesprek met het Centraal Bureau voor de Levensmiddelenhandel (CBL) om over het concept ’Farmer Friendly’ te praten. Het concept is een voorstel van FDF dat eerder dit jaar bij de supermarkten is aangeboden. Het zou een keurmerk worden waarmee aangesloten boeren een meerprijs krijgen voor hun producten, te innen via de supermarkten.

Schouten legt ultimatum naast zich neer Minister Carola Schouten (Landbouw) legt het ultimatum van de actiegroep FDF naast zich neer. Een woordvoerder van de bewindsvrouw laat weten dat ze er kennis van neemt. De minister wijst erop dat de voermaatregel de steun heeft van de Tweede Kamer. Ze vraagt nog wel extra advies over het besluit om ruw eiwit in veevoer te verminderen. Daar wil ze eerst op wachten. (ANP)

FDF vraagt de boeren met klem om de komende dagen geen wegen of distributiecentra te blokkeren, zodat eventuele gesprekken met supermarkten en ministerie in alle rust kunnen verlopen. “Laat onze eenheid zien. Toon wat ALL4ONE is.”

Verbod op trekkerprotesten opgeheven

In het weekend waren de ogen van actieboeren gericht op de veiligheidsregio’s in het noorden van het land. Zondagmiddag viel het besluit om het verbod op demonstreren met landbouwvoertuigen niet te verlengen. “De voorzitters van de drie veiligheidsregio’s gaan er naar aanleiding van gesprekken met Farmers Defence Force en andere boerenorganisaties van uit dat eventuele nieuwe demonstraties worden aangemeld, zodat er gelegenheid is om ze op veiligheid en openbare orde te beoordelen”, schrijven de veiligheidsregio‘s. “Mocht blijken dat demonstraties niet worden gemeld en daardoor afspraken niet kunnen worden gemaakt, dan zullen de voorzitters van de veiligheidsregio’s opnieuw maatregelen nemen. Dat gebeurt ook als gemaakte afspraken worden geschonden.”

IJsselland en Nijmegen

Voor het weekend maakte veiligheidsregio IJsselland bekend dat tot vrijdag 17 juli 18.00 uur ook daar een verbod geldt om met trekkers te demonstreren. De gemeente Nijmegen heeft ook een dergelijk verbod opgelegd. Dat geldt tot maandag 20 juli. Voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsberaad kondigde zondag aan om het onderwerp maandagavond te bespreken met de 25 veiligheidregio‘s.