FDF verliest kort geding: verbod trekkerprotest blijft

De boeren van Farmers Defence Force (FDF) mogen de komende dagen in de veiligheidsregio Groningen geen landbouwvoertuigen gebruiken bij hun demonstraties.

Dit heeft de rechtbank in Groningen donderdag 9 juli beslist. FDF had een kort geding aangespannen tegen de veiligheidsregio. De rechter concludeert dat de veiligheidsregio bevoegd is om het verbod op te leggen. FDF heeft voorafgaand aan het geding al bekendgemaakt in hoger beroep te gaan als zij geen gelijk krijgen.

Europese Hof voor de Rechten van de Mens

FDF liet voor de zitting weten in beroep te gaan als de rechtbank hen geen gelijk zouden geven. Hun jurist kwam daar op terug, want dit is bij een voorlopige voorziening niet mogelijk. Hij overweegt nog om naar het Europese Hof voor de Rechten van de Mens te stappen. “Maar daarvoor is het wellicht te kort dag.”

Gebruik trekkers cruciaal

Volgens de boeren van FDF is het gebruik van landbouwvoertuigen bij hun betogingen cruciaal. “De trekker is het symbool van de demonstraties”, aldus een jurist die FDF donderdag bijstaat tijdens een kort geding bij de rechtbank in Groningen. “Zonder trekkers worden de boeren niet gehoord of gezien”, aldus de jurist.

De demonstraties hebben meerdere keren geleid tot opstoppingen en gevaarlijke situaties, stelt de veiligheidsregio. - Foto: ANP

De veiligheidsregio heeft deze week besloten dat boeren in Groningen tot maandag 13 juli geen demonstraties meer mogen houden waarbij landbouwvoertuigen worden ingezet op openbare wegen en plaatsen.

Veiligheidsregio: opstoppingen en gevaarlijke situaties

De demonstraties hebben meerdere keren geleid tot opstoppingen en gevaarlijke situaties, stelt de veiligheidsregio. “Men houdt zich niet aan de verkeersregels en volgt aanwijzingen van de politie niet op”, aldus de advocaat van de veiligheidsregio. “De openbare orde wordt moedwillig en voortdurend verstoord. Men mag natuurlijk zijn mening uiten, maar niet zo. Dit is onaanvaardbaar.” Ook zouden de boeren hun acties niet aanmelden en houden zij zich niet aan coronamaatregelen.

We worden over een kam geschoren

Jos Ubels, FDF

Boeren: aantasting grondrecht

De boeren vinden het verbod een aantasting van het grondrecht op demonstreren. Volgens FDF zijn er geen onveilige situaties ontstaan. Daarmee bagatelliseren de boeren hun gedrag, vindt de advocaat van de veiligheidsregio. De raadsman wijst onder meer op een uit de hand gelopen boerenprotest in Groningen in oktober vorig jaar. Zo reed een trekker hekken omver die bijna een fietser raakten. “Men vreest God noch gebod”, aldus de advocaat.

“Dat was erg ongelukkig”, aldus de jurist van FDF over de demonstratie in Groningen. Volgens hem kan een enkel incident niet leiden tot een provinciaal verbod.

Politie betrokken in WhatsApp-groepen

“We worden over een kam geschoren”, merkte Jos Ubels van FDF op. De ‘wilde acties’ zouden niet door FDF zijn georganiseerd. FDF-betogingen worden volgens Ubels aangekondigd en het contact met de politie is goed. Zo wordt de politie betrokken in WhatsApp-groepen. “Trekkers met zwaailichten zijn veilig, vulde Sieta van Keimpema van FDF aan. “En wij gaan niet met ons vee de weg op.” De veiligheidsregio vindt het ‘schokkend’ dat FDF geen verantwoordelijkheid neemt.