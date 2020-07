FDF richt pijlen op grote stikstofuitstoter

Farmers Defence Force (FDF) richt de pijlen woensdag 22 juli op ‘de grootste smeerlap van Nederland’, als het om stikstofuitstoot gaat.

De actiegroep wil dat alle boeren, in het speciaal melkveehouders die kritiek hebben op de krachtvoerregel, zich solidair met FDF opstellen. “Nu is dit meer dan ooit noodzakelijk”, schrijft het FDF-bestuur.

Bovendien vraagt FDF de medewerking van de Nederlandse burgers. “Blijf een dagje thuiswerken, ga er niet met de auto op uit en mijdt de (snel)wegen. De stikstofwinst die hierdoor behaald wordt, moet minister Schouten inrekenen, vindt FDF.

Ultimatum

Nadat het ministerie van Landbouw aangaf niet in te gaan op het ultimatum van FDF om de veevoermaatregel van tafel te halen, stelde FDF zelf stikstofreductie te gaan halen. FDF noemt geen exacte locaties, maar zegt de pijlen te richten op locaties waar veel stikstof wordt uitgestoten.

De kans dat de ‘stikstofreductie’ die FDF wil forceren, ook ingeboekt wordt, is klein. De stikstofwinst die eerder werd behaald door de coronamaatregelen, zijn niet in te boeken, stelde premier Mark Rutte in april.