FDF organiseert landelijke protestactie op 22 juli

Farmers Defence Force kondigt aan 22 juli landelijk actie te gaan voeren tegen de stikstofmaatregelen.

Dat is de dag nadat het ultimatum dat de actieboeren gesteld hebben aan het ministerie van Landbouw om de gewraakte veevoermaatregel van tafel te halen, afloopt. De minister liet al snel weten niet op het ultimatum in te gaan. Reden voor FDF om nieuwe protestacties aan te kondigen.

Doelwitten

Met het onderschrift ‘Gas erop’ liet FDF-voorzitter Mark van den Oever weten dat 22 juli een nieuwe actiedag wordt. De precieze locaties houden de organisatoren nog voor zichzelf, maar ze zullen niet mild zijn. In het statement stelde FDF al dat plekken waar veel stikstof wordt uitgestoten, doelwit zullen worden. Hierbij is te denken aan snelwegen, vliegvelden of industriële bedrijven.

Tijdens de wilde acties van de afgelopen weken blokkeerden boeren toegangswegen naar onder andere Eindhoven Airport, een vuilverbrander in Drenthe en een biomassacentrale in Geertruidenberg.