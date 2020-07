Donderdag 30 juli kort geding krachtvoermaatregel

Het kort geding dat de stichtingen Stikstofclaim (SSC) en Agrifacts (Staf) tegen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft aangespannen, dient op donderdag 30 juli bij de Rechtbank Den Haag.

Beide organisaties hebben LNV voor het gerecht gedaagd vanwege de geplande krachtvoermaatregel per 1 september. Via Twitter liet Staf weten waarom ze voor een kort geding gekozen hebben: “Wij willen geen WOB, dat duurt te lang, en daarom is besloten het kort geding in gang te zetten.”

Het ministerie kreeg van de twee organisaties tot vrijdag 17 juli, 12.00 uur de tijd om tekst en uitleg te geven over de maatregel. De gevraagde informatie is niet gegeven, aldus SSC en Staf.

Rekenmethode LNV

Afgelopen week is nog wel wat extra informatie aangeleverd door LNV. Dit gebeurde na overleg tussen de landsadvocaat en de advocaten van SSC en Staf. Maar de verstrekte informatie was niet voldoende om inzicht te krijgen in de rekenmethode van LNV, aldus Agrifacts-medewerker Geesje Rotgers. Daarom is besloten het kort geding toch door te zetten.

Dat de rechtbank nu een datum heeft vrijgegeven, betekent dat de kans dat partijen er onderling uitkomen gering is.