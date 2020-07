Dierenactivisten filmen stiekem bij FDF-voorman

Dierenactivisten van Ongehoord hebben beelden gepubliceerd die stiekem gemaakt zijn in de stallen van FDF-voorzitter en varkenshouder Mark van den Oever.

De varkenshouder bevestigt dat het inderdaad zijn stallen zijn op de beelden. Hij is van plan aangifte te doen wegens insluiping.

Volgens Ongehoord voldoen de omstandigheden in de stallen niet aan de eisen die de Dierenbescherming stelt aan het concept Beter Leven-keurmerk 1 ster, waar Van den Oever voor produceert. De beelden van Ongehoord dateren van april dit jaar. Te zien zijn varkens met rode ogen en beschadigde oren.

Mark van den Oever: grote onzin

Van den Oever ontkent dat er iets mis is met de manier waarop hij voor zijn dieren zorgt. “Het is grote onzin”, reageert hij. De voorman van de boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF) beschuldigt de makers van de video van inbraak, smaad en laster. “Ik vraag me af of de politie hier iets tegen doet. Ik ben toevallig ook voorzitter van FDF, misschien moeten we maar even kijken of we zelf op bezoek kunnen gaan”, zegt hij. Ook verwijt Van den Oever de dierenorganisatie dat er geknipt en geplakt is in de beelden. Van den Oever stelt dat zijn stal wel degelijk voldoet. “We hebben speelgoed hangen en voeren luzerne.”

Reactie NVWA De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) veroordeelt het heimelijk maken van beelden. De autoriteit ziet zulk materiaal meestal ook niet als direct bewijs. “Vaak is het niet duidelijk waar en wanneer gefilmd is en wat de omstandigheden waren”, aldus de NVWA.