Demonstreren met landbouwvoertuigen in Noorden verboden

De veiligheidsregio’s Groningen, Drenthe en Friesland stellen tot maandag 13 juli 7.00 uur een verbod in op het demonstreren met landbouwvoertuigen.

Dit verbod geldt in alle gemeenten binnen de drie de noordelijke provincies. Volgens de veiligheidsregio’s is het doel hiervan de volksgezondheid te beschermen, de verkeersveiligheid te waarborgen en wanordelijkheden te voorkomen. Het staat iedereen wel vrij om op andere manieren te demonstreren.

Lees verder onder de foto

Maandagavond negeerden Groningse boeren het verbod op demonstratie met trekkers. Zij kunnen een bekeuring verwachten. - Foto: ANP

Boerenprotesten leidde tot opstoppingen en gevaarlijke situaties

De reden voor het demonstratieverbod zijn de demonstraties van groepen boeren met trekkers en andere zware landbouwvoertuigen de afgelopen dagen op verschillende plekken in het noorden van het land. Deze leidde tot opstoppingen en gevaarlijke situaties. Ze waren vooraf niet gemeld, waardoor het niet mogelijk was om afspraken te maken over hoe op een veilige manier gedemonstreerd kon worden, aldus de veiligheidsregio’s.

Om herhaling te voorkomen, geldt het verbod op de openbare weg, parkeerplaatsen en andere openbare plaatsen. De politie moet het handhaven. Ook de veiligheidsregio’s IJsselland en Noord en Midden-Gelderland zijn aan het nadenken over het instellen van een verbod op het demonstreren met landbouwvoertuigen. Daarover zal uiterlijk dinsdag of woensdag een besluit worden genomen.

Farmers Defence Force: verbod is een oorlogsverklaring

Farmers Defence Force ziet het verbod als een ‘oorlogsverklaring’. In een persbericht noemen ze het ‘dictatoriale besluiten in de naam der wet’. Volgens de actiegroep worden de grondrechten van boeren van al hun sympathisanten hierdoor ingeperkt, ‘een even belachelijk als ondemocratisch besluit op straffe van absurd hoge boetes en dreiging van gevangenisstraf’.

De actiegroep roept boeren op om provincieambtenaren te ‘begraven onder kilo’s papier’ door gebruik te maken van het recht op bezwaar.

Daarnaast bereidt Farmers Defence Force een civiele procedure voor tegen de provincies die demonstreren met landbouwvoertuigen verbieden, ‘omdat er een inbreuk is gepleegd op ons recht op demonstreren met landbouwvoertuigen’.

Groeiende actiebereidheid

In een reactie op het besluit van de Veiligheidsregio Fryslan zegt Mick Tinga, actievoerende Friese boer, dat de boeren gewoon doorgaan met demonstreren. “In Friesland mogen we niet meer op de snelweg, dat waren we toch al niet van plan. Ook mogen we geen distributiecentra blokkeren. Prima, er zijn nog genoeg andere mogelijkheden.” Wel zegt Tinga te overleggen met de autoriteiten. “We zijn niet uit op confrontatie. Maar we schuwen niet om, als het nodig is, wat regels te overtreden.”

Dat de boeren nu verboden wordt om met landbouwvoertuigen te demonstreren, zorgt ervoor dat boeren nog meer bereid zijn tot acties. “De afgelopen dagen hadden we 600 tot 800 boeren op de been. Met een groep van 30 boeren maken we plannen, we kunnen nog wel 2 maanden door als we willen. Zonder organisatie, gewoon als boeren met elkaar. Boeren zijn klaar met Den Haag. ”