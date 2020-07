Coronavirus vastgesteld bij nertsenbedrijf in Gemert

Bij een nertsenbedrijf in Gemert (Noord-Brabant) is besmetting met het coronavirus vastgesteld. Het gaat om een bedrijf van 7.000 moederdieren.

Het besmette bedrijf wordt zo snel mogelijk geruimd, meldt het ministerie van volksgezondheid. Ook is er een vermoeden dat op een nertsenfokkerij in de buurt besmettingen zijn.

19 nertsenbedrijven besmet met coronavirus, één bedrijf verdacht

In totaal zijn in Nederland nu negentien nertsenbedrijven besmet verklaard en is er één verdenking. Op de achttien bedrijven waar eerder besmettingen waren vastgesteld, zijn de dieren inmiddels geruimd.

Het kabinet heeft maatregelen genomen voor alle pelsdierhouderijen, zoals een landelijk vervoersverbod van nertsen, een bezoekersverbod in stallen en een strikt hygiëneprotocol, om verdere verspreiding tegen te gaan. Ook moet dat voorkomen dat het virus overgaat van nerts op mens, zoals op twee bedrijven mogelijk al is gebeurd.