Brabantse boeren bekeurd vanwege beregenen

Binnen het Waterschap De Dommel zijn afgelopen weekend vier boeren bekeurd vanwege het beregenen met grondwater.

Het waterschap was in actie gekomen naar aanleiding van tips. Er is tijdens de actie gecontroleerd op beregeningen en bespuitingen.

Bestuurlijke strafbeschikking

Vooral in de omgeving van Casteren, Someren en Bergeijk werden meerdere overtredingen ontdekt. In een geval werd gehandeld in strijd met het zogenoemde urenverbod, dat is het beregenen tussen 11.00 en 17.00 uur. In drie gevallen waren boeren aan het beregenen zonder een geldige vergunning. In alle gevallen wordt een bestuurlijke strafbeschikking opgemaakt, het gaat om boetes tussen de € 500 en € 2000.

Overtredingen gemeld aan RVO.nl

In de drie gevallen waar het zonder vergunning onttrekken van grondwater betrof, heeft het waterschap de overtredingen door de gebruiker van de grond gemeld aan RVO.nl. Het waterschap is daartoe wettelijk verplicht. Het gevolg voor deze boeren kan zijn dat ze gekort zullen worden op de subsidie vanuit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.

Geen illegale bespuitingen

Overigens werden er tijdens de controles geen illegale bespuitingen of onttrekkingen uit oppervlaktewater geconstateerd. Vanwege de hoeveelheid overtredingen zal het waterschap ook de komende tijd controles buiten kantooruren uitvoeren.