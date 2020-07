Boeren doen aangifte tegen minister in Zwolle

Meer dan honderd boeren hebben zaterdag in Zwolle geprotesteerd tegen de voermaatregel van landbouwminister Carola Schouten.

Dat deden ze onder meer door met trekkers naar het politiebureau te rijden en aangifte te doen tegen de voermaatregel. Dat melden RTV Oost en andere media in de regio.

Vervolgacties

De actie is een vervolg op eerdere acties vrijdag 3 juli onder meer met blokkades op de A1. In de omgeving van Holten en Deventer ontstonden toen kilometers file. Toen is in andere plaatsen in Overijssel ook al aangifte gedaan tegen de omstreden voermaatregel die onderdeel is van het stikstofbeleid van de regering. Boeren vrezen onder meer gezondheidsproblemen bij het vee als ze zich aan de maatregel houden. Ook wordt getwijfeld aan het effect en vrezen boeren de kosten van de maatregel.

Met trekkers gingen boeren zaterdag naar het politiebureau in Zwolle om aangifte te doen tegen minister Schouten vanwege het stikstofbeleid. - Foto: ANP

Alternatief plan

Volgens de krachtvoerregeling van minister Schouten komen er maximale gehaltes ruw eiwit in het krachtvoer voor melkvee. Die maatregel wordt doorgevoerd in de laatste vier maanden van dit jaar. In de laatste dag voor het reces van de Tweede Kamer is nog een motie aangenomen om een alternatief plan vanuit de sector door te laten rekenen door het Planbureau voor de Leefomgeving. Daar wil minister Schouten wel aan meewerken, maar zonder toezegging dat de krachtvoermaatregel van tafel gaat.

Goodwill verspelen

CDA Kamerlid Maurits von Martels, zelf melkveehouder in Dalfsen (Overijssel) waarschuwde vrijdag op RTV Oost voor de gevolgen van de acties. Hij kan zich voorstellen dat boeren het niet eens zijn met de voermaatregel, maar als acties te ver gaan is op een gegeven moment de goodwill verspeeld, geeft Von Martels aan.

Blokkade distributiecentrum Albert Heijn

Nadat ze aangifte hadden gedaan tegen minister Schouten hebben enkele tientallen boze boeren met trekkers het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle enige tijd geblokkeerd. Na een gesprek met de politie gingen ze na ongeveer twee uur weg, zei een woordvoerster van de politie. Ze wist niet waarom de boeren het distributiecentrum blokkeerden.

Eerder distributiecentrum in Beilen geblokkeerd

In de nacht van vrijdag op zaterdag korte tijd hebben boeren met trekkers en andere voertuigen het distributiecentrum van een supermarktketen in het Drentse Beilen geblokkeerd. Dat meldt de politie.

Na overleg met de politie vertrokken de boeren met hun tractoren en was de blokkade voorbij. Een boer is aangehouden voor het rijden onder invloed van alcohol en is overgebracht naar het politiebureau.

Ook snelweg A2 richting Den Bosch tussen Best en Boxtel werd vrijdagavond geblokkeerd. Volgens de ANWB ontstond daardoor een flinke file.

Medeauteur: ANP