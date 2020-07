Boeren blokkeren distributiecentra en snelwegen

De groep Noord-Hollandse boeren die zondag urenlang de toegangspoort van het distributiecentrum van Albert Heijn in Zaandam blokkeerde, is vertrokken.

Na een toezegging van de manager van het centrum dat de directie binnenkort contact met hen opneemt, is de blokkade rond 15.30 uur opgeheven. Dat liet Ad Baltus van Boeren in Actie Noord-Holland weten.

Baltus is tevreden over het verloop van de actie en zegt dat die rustig is verlopen. “Natuurlijk waren ze niet blij met ons, maar we hebben wel een kopje koffie gekregen. Dat is altijd goed natuurlijk.” Hij hoopt dat de directie woord houdt en sluit nieuwe acties niet uit.

‘AH niet financieel raken, maar afgeven signaal’

De boeren trokken aan het begin van de zondagmiddag met drie groepen richting het distributiecentrum. Twee werden onderweg tegengehouden door de politie, de derde groep wist de poort wel te bereiken. Daarop mochten de overige twee groepen ook doorrijden en zich bij hen voegen, aldus Baltus. Uiteindelijk waren ongeveer 30 tot 35 landbouwvoertuigen bij de toegangspoort.

Baltus zei eerder op zondag: “Het gaat ons om het afgeven van het signaal. De maat is vol. We willen Albert Heijn niet financieel raken, maar met hen in gesprek over eerlijke prijzen voor onze producten.”

Zaterdag acties bij distributiecentra en blokkades snelwegen

Ook zaterdag voerden boeren actie. Ze parkeerden hun trekkers bij distributiecentra van Jumbo en Albert Heijn en blokkeerden snelwegen. De snelwegen A2, A7, A50, A28 en distributiecentra in Zwolle, Woerden, Heerenveen en Veghel zijn zaterdag 4 juli door groepen trekkers geblokkeerd.

In Noord-Holland waren boeren met 30 tot 35 tractoren onder begeleiding van de politie naar Amsterdam gereden. Ze reden daar een rondje door de stad en verlieten daarna Amsterdam.

In Friesland, Drenthe en Groningen voeren boeren op verschillende plaatsen actie. Bij Heerenveen reed een grote groep trekkers een tijd op de A7. De groep bezette korte tijd het distributiecentrum van winkelketen Lidl in Heerenveen. De Friese politie liet weten dat het de situatie op de wegen nauwlettend in de gaten blijft houden.

Boeren blokkeerden zaterdagavond een distributiecentrum van supermarktketen Lidl in Heerenveen. - Foto: ANP

Boeren bekeurd

Ook op de A28 bij Hoogeveen voerden boeren met hun tractoren actie. Ze blokkeerden het knooppunt bij Hoogeveen op de A28, maar hebben dit inmiddels vrijgegeven. Zeker zes mensen die deelnamen aan de blokkade zijn bekeurd, meldt de politie.

In Veghel (Noord-Brabant) reden boeren met trekkers het terrein op van het hoofdkantoor van supermarktketen Jumbo. Volgens een woordvoerder van de politie ging het om tientallen tractoren en was de sfeer gemoedelijk. De demonstratie is rond 23.30 uur beëindigd. De politie begeleidde de boeren zo goed mogelijk op hun terugreis. “Veiligheid voor alle betrokkenen is daarbij het uitgangspunt”, aldus de politie.

Acties in Zwolle na aangifte tegen minister

Enkele tientallen boze boeren hebben zaterdagmiddag met hun trekkers het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle enige tijd geblokkeerd. Ze waren eerst naar het politiebureau gegaan om aangifte te doen tegen minister Carola Schouten (landbouw) wegens haar veevoederbeleid.

Daarna gingen de boeren naar het distributiecentrum.

Oproepen voor nieuwe acties zondagavond

Het zijn spontane acties, in navolging van de protesten van donderdag en vrijdag, tegen de krachtvoermaatregel. Ook zondag worden er weer spontane acties met willekeurige doelen verwacht. Boeren roepen elkaar via Whatsapp en Telegram op om met nieuwe locaties te komen en zondagavond wederom met tientallen de weg op te gaan.