Boeren beraden zich op actie vanwege voermaatregel

Mogelijk trekken boeren al vanavond met trekkers naar Den Haag om te protesteren tegen de voermaatregelen.

Actieboeren bereiden zich voor om een trekkeractie op touw te zetten, omdat ze het niet eens zijn met de standvastigheid van de minister over de veevoermaatregelen in het kader van stikstof. Sommigen willen vanavond al op de trekker stappen, anderen wachten de uitkomsten van het debat erover, later donderdagavond, af.

Oproepen om niet mee te werken aan voermaatregel

In verschillende boerencommunicatiekanalen gaat de afgelopen dagen berichten rond waarin boeren elkaar oproepen om niet mee te werken aan de krachtvoermaatregel. Daarop wordt gereageerd met oproepen om de politiek nog een laatste kans te geven in het debat en een trekkeractie op te zetten.

Boeren gaan de gezondheid van hun dieren niet in gevaar brengen. Dat statement moet gemaakt worden

“Boeren zijn niet te houden,” aldus Bart Kemp van Agractie. “Als de maatregel donderdagavond niet van tafel gaat, zullen ze op de trekker stappen. Naar Den Haag, met waarschijnlijk wel duizenden voertuigen. Met Agractie zullen we proberen dit te coördineren, maar tegenhouden zullen we dit zeker niet. Het moet duidelijk zijn in Den Haag dat boeren de verantwoordelijkheid over hun dieren hebben en ook expert op dat gebied zijn. Boeren gaan de gezondheid van hun dieren niet in gevaar brengen. Dat statement moet gemaakt worden.”

Agractie heeft ook het ministerie van landbouw laten weten dat boeren van plan zijn om met trekkers een statement te maken. “Agractie staat voor praten als het kan, actie als het moet,” aldus Kemp.

Eerder zijn verschillende belangenbehartigers bezig geweest met het maken van een alternatief plan voor de veevoermaatregel. Dinsdag liet de minister weten het plan niet over te nemen.

Op 1 oktober 2019 trokken boeren al massaal naar Den Haag om te protesteren tegen het stikstofbeleid. - Foto: Fred Libochant/Roel Dijkstra Fotografie

FDF roept op om naar Den Haag te gaan

Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force, roept boeren op donderdagavond al naar Den Haag te gaan met trekkers. In de kanalen van FDF stuurt hij: ‘Vanavond optoeren voor het te laat is. Wilde acties door heel het land. Bestuur is om 20.00 u op het Binnenhof.’

Hij verwacht minimaal honderden boeren. “Als FDF zullen we deze actie zeker steunen, maar we coördineren het niet. Als FDF een actie organiseert, gaan daar weken aan vooraf. Het zijn groepen boeren die op eigen initiatief, vanuit de bestaande groepsapps, een plan maken. Ik ben benieuwd hoe creatief ze worden.”

Agractie: bewaar rust en kalmte

Agractie vraagt boeren met klem om donderdag de rust nog te bewaren. In een audiobericht laat Bart Kemp zijn achterban weten: “Er is nog een kans dat dat het voerspoor vanavond ten goede keert. Die kans neemt af als er vanavond trekkers staan. Alsjeblieft, doe het niet. Als er morgen niks verandert, graag, met z’n allen. Maar nu nog even niet.”

Campagne Netwerk Grondig tegen voermaatregel

Netwerk Grondig is een campagne gestart om de veevoermaatregel van tafel te krijgen. De organisatie heeft een petitie opgezet ‘tegen de Knockdown’ van de melkveehouderij. Grondig schrijft: Meedoen aan de voermaatregel conflicteert met de juiste zorg voor onze dieren. Als ondernemers worden wij buiten spel gezet. Wij tekenen voor een maatwerkoplossing in overleg met de sectorpartijen en een vergoeding voor de stikstofruimte die vrijkomt ten behoeve van andere sectoren.”