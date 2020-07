Arrestaties bij boerenprotest Drenthe

Tientallen boeren zijn opgepakt toen ze met trekkers wilden protesteren bij een afvalverwerker in het Drentse Wijster.

Tientallen boeren zijn opgepakt toen ze woensdagochtend de toegang naar afvalverwerkingsbedrijf Attero in het Drentse Wijster blokkeerden met landbouwvoertuigen en auto‘s. Demonstraties met tractoren zijn in Drenthe niet toegestaan, net als in Groningen en Friesland.

Toegangswegen afgesloten

Volgens de politie is het bedrijf inmiddels weer bereikbaar. Om te voorkomen dat meer mensen naar de afvalverwerker zouden komen, werden toegangswegen afgesloten. De keuze voor de afvalverwerker is omdat deze volgens de demonstrerende boeren de grootste stikstofuitstoter van Drenthe is. Een aantal actievoerende boeren heeft zich inmiddels teruggetrokken op het terrein van een loonbedrijf.

Protest bij Johan Vollenbroek

Dinsdagavond gingen boeren uit de Achterhoek vanuit Lichtenvoorde met 50 trekkers naar Nijmegen. Het doel van de actie: de confrontatie aangaan met Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment (MOB). Deze organisatie heeft succesvol het stikstofbeleid bij de Raad van State aangevochten.

De boeren nemen het Vollenbroek kwalijk dat zij ‘in een hoek gedreven worden die we niet willen.’ Volgens coördinator van dit protest, Rutger van Lier, waren er zo’n 140 boeren naar Nijmegen gekomen voor dit protest.

De brief die de boeren aan MOB-voorzitter Johan Vollenbroek overhandigen. - Foto: Rutger van Lier

De boeren waren op weg naar het thuisadres van Vollenbroek, maar werden door de politie naar een parkeerterrein aan de rand van Nijmegen geleid. Daar heeft een pittig gesprek plaatsgevonden tussen de MOB-voorzitter en een klein groepje boeren dat namens de actievoerders het woord nam.

Trekkerprotesten

Sinds afgelopen donderdag zijn er elke dag trekkerprotesten op verschillende locaties. Doelwitten zijn bedrijven die in de ogen van boeren veel stikstof uitstoten, zoals vliegvelden en snelwegen, en distributiecentra van supermarkten.