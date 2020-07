Akkerbouwer praat koning bij over impact corona

Akkerbouwer Peter van de Poel kreeg een horde met vragen over de aardappelmarkt, machines, bewaring, precisietechnieken en droogte van koning Willem-Alexander, die vrijdagmiddag 3 juni zijn bedrijf bezocht.

Aanleiding van het bezoek is de coronacrisis en de impact daarvan op het bedrijf van de familie Van de Poel en de landbouwsector in het algemeen.

Het erf aangeveegd, de boer en boerin keurig gekleed en dochters Sanne en Femke met ingevlochten haren. Peter en Rosalinde vinden het een hele eer om de koning over hun bedrijf in Abbenbroek (ZH) te mogen leiden. De koning bekeek een perceel aardappelen, bieten, de variabele veldspuit en de overgebleven hoeveelheid aardappelen in de bewaarschuur. De koning informeerde ook even bij de meisjes of zij, als ze later groot zijn, ook in het bedrijf willen.

Vragen van koning Willem-Alexander

Akkerbouwer Van de Poel heeft koning Willem-Alexander al eens eerder ontmoet, tijdens een reis naar Duitsland. “Dat wist ‘ie nog. En hij vroeg naar het gebruik van drones en de precisietechnieken die we gebruiken, bijvoorbeeld met het variabel spuiten. Hij is erg goed geïnformeerd en stelde goede vragen,” aldus Van de Poel.

Na de rondleiding over het bedrijf van de familie Van de Poel gaat de koning in gesprek met ondernemers uit de akkerbouw. LTO-bestuurder Hendrik Jan ten Cate doet uit de doeken hoe de vraag naar aardappelen in een dag tijd zo goed als wegviel en wat daar de consequenties voor de markt van zijn. De koning vraagt hoe boeren, maar ook verwerkers daarmee zijn omgegaan en of ze nu andere beslissingen gaan maken voor het volgend seizoen. Ook onderwerpen als arbeidstekort en telers die met eigen afzet zijn begonnen in de coronatijd, passeren de revue.

Economische crisis

Later worden ook de kalverhouderij, de economische omstandigheden en de multifunctionele landbouw besproken. Wageningse Econoom Petra Berkhout vertelt dat de gehele landbouwsector een krimp van zo’n 2% à 3% heeft. Daarop reageert de koning door te zeggen dat dit getal niet dramatisch klinkt, maar dat hij zich voor kan stellen dat de impact voor individuele bedrijven heel groot kan zijn. Een voorbeeld daarvan geeft kalverhouder Arjan Monteny, die nog maar eens aanstipte dat zijn sector geen steun vanuit de regering heeft gekregen ter compensatie van deze crisis. De koning vraagt hoe de huidige economische crisis zich verhoudt tot de andere crisis die de veehouderij de afgelopen jaren mee heeft gemaakt.

Monteny vertelt: “De eerste crisis die ik meemaakte was BSE. Toen was ik door al m’n buffers heen. Daar heb ik van geleerd. Toen kwam MKZ. Net als nu met corona was het toen eng stil. Niemand die op je bedrijf kwam.” De koning knikt instemmend.