Agractie kondigt meer acties èn doneeractie aan

Lokale groepen van Agractie gaan de komende tijd door met protesteren. Tegelijkertijd lanceert de actiegroep de doneeractie 'I give a piek'.

Met deze actie wil Agractie gezamenlijk opdraven voor de boetes die boeren hebben opgelopen bij de protesten. Aanmelden voor een donatie kan door een foto van de boete te sturen. De boetes worden in volgorde van binnenkomst en beschikbare donaties betaald.

Geen oproep tot overtreden van regels

Agractie roept specifiek op om niet bewust de regels te overtreden. Agractie-bestuurder Bart Kemp wil niet zoveel kwijt over de exacte tijd en locatie van nieuwe acties, maar kan wel zeggen dat er donderdagavond 9 juli een protest zal zijn in het centrum van Dronten (Fl.). Van een grote georganiseerde actie is geen sprake, aldus Kemp. Naast regiogroepen van organisaties zijn er ook groepen boeren die op eigen houtje op pad gaan, bijvoorbeeld in Friesland.

Voermaatregel

Het doel van de acties is – volgens Kemp – in eerste instantie gericht op de aangekondigde voermaatregelen door landbouwminister Schouten. Maar dat doel is inmiddels verbreed. “Het is een combinatie van meerdere factoren. Boeren – vooral melkveehouders – zitten klem tussen alle wet- en regelgeving. Ook de prijzen zijn laag. Daar zit alle emotie. Zij zien geen andere uitweg dan protesteren”, aldus Kemp.

Escalatie dreigt

Agractie waarschuwde al eerder deze week dat de boerenacties niet zullen stoppen totdat er een oplossing is. Dat de politie strenger wil controleren en de confrontatie met boeren opzoekt, zal de kans op verdere escalatie de komende tijd alleen maar vergroten, volgens de actiegroep. Woensdagavond 8 juli organiseerden actievoerders van Agractie samen met FDF nog een manifest in Emmeloord (Fl.). Meer dan honderd boeren verzamelden zich – met toestemming van de gemeente – met trekkers en leuzen – in het centrum. Ook waren er boeren op weg naar Schiphol.