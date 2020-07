Advies: preventief nertsen ruimen

Ruim alle nertsenhouderijen als besmettingen aanhouden. Dat adviseert Outbreak Management Team Zoönosen.

Bij verder uitbreiding van besmetting met Covid-19-virus bij nertsen, zullen bedrijven preventief geruimd worden. Dat schrijven de ministers Hugo de Jonge (Volksgezondheid) en Carola Schouten (Landbouw) in een brief aan de Tweede Kamer. Als er na half augustus nog nieuwe besmettingen zijn op nertsenbedrijven en de besmettingssituatie onder mensen verandert niet, gaan De Jonge en Schouten ervan uit dat preventieve ruiming dan nodig is.

Testen op corona

De ministers drukken de nertsenhouders op het hart de aangescherpte hygiënemaatregelen goed toe te passen en medewerkers op corona te laten testen, voordat ze de stal ingaan. De veronderstelling is nog steeds dat nertsen vooral door de mens besmet raken en dat er geen besmetting op een andere manier wordt overgebracht. De nertsenbedrijven vormen op dit moment geen gevaar voor de volksgezondheid, behalve voor de mensen die in de bedrijven werken.

Als de aangescherpte hygiëneprotocollen niet leiden tot een vermindering van de besmettingen zit er niets anders op dan preventief te ruimen, aldus het Outbreak Management Team Zoönosen (OMT-Z) in een advies aan de ministers. Anders kunnen nertsenbedrijven als een virusreservoir gaan dienen. Het OMT-Z adviseert de nertsenhouderij in Nederland versneld af te bouwen om te voorkomen dat de uitbraken onder nertsen zich in het volgende fokseizoen herhalen. Bedrijven die geen gebruik maken van een stoppersregeling moeten strenge hygiënemaatregelen nemen.

Stoppersregeling nertsenhouderij

De Jonge en Schouten kondigen aan dat ze in augustus met een concept-stoppersregeling komen voor de nertsenhouderij. De nertsenhouderij is het eens met maatregelen die op grond van volksgezondheid worden getroffen, maar de sector gaat niet mee in een preventieve ruiming waarvoor geen noodzaak toe is vanuit dier- of volksgezondheid.