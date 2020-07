Adressen van PAS-melders moeten openbaar gemaakt

De adressen van tien PAS-melders moeten openbaar gemaakt worden. Dat heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord Nederland in Groningen woensdag 8 juli in een uitspraak besloten.

De milieuactiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) wilde de adressen van deze ‘stikstofuitstoters’ weten om op basis daarvan te kunnen beoordelen of Natura 2000-gebieden eventueel zouden kunnen lijden onder de extra uitstoot die de bedrijfsuitbreiding die achter een melding zit zou opleveren. De MOB wil de meldingen kunnen checken en eventueel kunnen procederen. Tot nu toe weigerde het ministerie van LNV deze gegevens te openbaren omdat daarmee te herleiden is om welke boeren het gaat omdat bedrijfsactiviteit en persoonlijke levenssfeer aan elkaar gekoppeld is bij boeren.

Openbaar maken

De voorzieningenrechter in Groningen heeft nu echter besloten dat het ministerie de gevraagde PAS-informatie tussen 24 en 31 juli openbaar moet maken. Het gaat daarbij om de adresgegevens van bedrijfslocaties, niet om namen. Volgens de rechter maken locatiegegevens onderdeel uit van de emissiegegevens. Daarom is het openbaren daarvan noodzakelijk om een effectieve publieke controle op die emissies mogelijk te maken, aldus de rechter. Er zijn daarnaast te weinig aanwijzingen dat de veiligheid en de dreiging van sabotage de openbaarmaking in de weg zouden moeten staan, naar het oordeel van de rechtbank.

Persoonlijke levenssfeer aangetast

In een reactie laat LTO Nederland weten het oneens te zijn met de uitspraak en wil dat LNV in hoger beroep gaat. Een PAS-melding heeft vrijwel altijd betrekking op een boerenbedrijf waar de ondernemer met zijn familie woont en werkt. Bij het openbaar maken van deze gegevens wordt de persoonlijke levenssfeer van de ondernemer en het gezin geschonden, stelt de boerenorganisatie.

Het ministerie van LNV neemt geen genoegen met de uitspraak van de rechter in Groningen

Hoger beroep

“Boeren hebben, net als elke Nederlandse burger, recht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. PAS-melders hebben te goeder trouw gehandeld en moeten beschermd worden – er is al lang toegezegd dat hun situatie gelegaliseerd wordt. LTO vindt het belangrijk dat deze zaak wordt voorgelegd aan de hoogste rechter, de Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State. We roepen het ministerie daarom op om in hoger beroep te gaan, en de gegevens tot die tijd sowieso niet te openbaren”, aldus Trienke Elshof, portefeuillehouder Ondernemen in een Gezonde Omgeving bij LTO Nederland.

In een eerste reactie laat een woordvoerder van LNV weten dat het ministerie geen genoegen neemt met de uitspraak van de rechter in Groningen. Er wordt hoger beroep ingesteld.

PAS-melders handelde binnen de wetgeving

Deze uitspraak doorkruist de plannen van LNV om PAS-melders te legaliseren. Ondernemers die onder het PAS geen vergunning aan konden vragen omdat de stikstofemissie te gering was, moesten een melding doen. En handelden daarmee geheel volgens de wet. Het kabinet heeft toegezegd de PAS-meldingen legaal te houden. De meldingen zullen worden geverifieerd. Als de stikstof-reducerende maatregelen zijn uitgevoerd, kunnen vergunningen voor zover mogelijk worden afgegeven voor deze meldingen. Tot die tijd zullen provincies in beginsel niet handhaven.

De groep bedrijven die geen melding hoefde te doen, is niet precies in beeld. Zij hoefden zich immers niet te melden onder de PAS. Het RIVM brengt nu in kaart hoeveel depositie er door die initiatiefnemers gezamenlijk wordt veroorzaakt. Op basis daarvan volgt later een besluit hoe op een passende manier met deze groep kan worden omgegaan.