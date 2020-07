Actieboeren onderweg naar Den Haag

140 actievoerende boeren zijn vanuit de Achterhoek onderweg naar Den Haag voor een nieuwe actie.

Boeren uit andere delen van Nederland kunnen onderweg bij de stoet aansluiten, volgens regiobeheerder Rutger van Lier van Farmers Defence Force (FDF). Donderdagavond ging het bericht met de oproep rond in boerenkringen.

De exacte locatie in Den Haag is niet bekend. De gemeente ‘zal naar bevind van zaken handelen’ als boeren vrijdag opnieuw naar Den Haag komen. “We zijn altijd, overal op voorbereid, maar er is voor zover bekend geen demonstratie door boeren aangemeld”, zegt de woordvoerder van burgemeester Jan van Zanen.

Vrijdagochtend hebben boeren uit Overijssel het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle geblokkeerd. Eerder deze week was deze locatie ook het doelwit van boerenblokkades.

Lelystad Airport

Donderdagavond waren onder andere Omroep Brabant, een drukkerij in Best, het distributiecentrum van supermarktketen Vomar in Alkmaar en Lelystad Airport doelwitten van boerenprotesten.

Ook voor het aankomende weekend worden er weer boerenprotesten gepland. De organiserende boeren willen veelal nog niet kwijt wat het doelwit is. Ondanks het verbod om met trekkers te demonstreren in de noordelijke provincies, willen ook daar boeren de weg op met trekkers om hun punt te maken.

Later meer.