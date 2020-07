€ 13 miljoen voor aanpak bodemdaling Utrecht

De provincie Utrecht investeert € 13 miljoen in de aanpak van bodemdaling in de veenweidegebied.

Om de bodemdaling en de CO 2 -uitstoot te remmen, kiest de provincie voor een aanpak waarin wordt samengewerkt met boeren, waterschappen, gemeenten en de maatschappelijke organisaties in het veenweidegebied. Dat meldt de provincie.

Zakkende bodem

De veengronden van Utrecht bevinden zich voornamelijk in het westelijk deel van de provincie. Dat gebied heeft te maken met een zakkende bodem. De bodem daalt door het oxideren en inklinken van de veengrond. Dit geeft veel schade voor de landbouw, aan woningen en aan wegen.

Naast overlast en schade voor inwoners en ondernemers, zorgt de bodemdaling ook voor de uitstoot van CO 2 . De provincie Utrecht wil de daling van de veenbodem afremmen om dit gebied toekomstbestendig te maken en een vitale agrarische sector te behouden. Daar waar het kan worden gelijktijdig natuur- en klimaatdoelen gerealiseerd.

Bodemdaling 2020-2023