Zwervende wolf Heusden weer vertrokken

ZLTO, gemeente Heusden en de Zoogdiervereniging zijn van mening dat schapen en geiten weer ’s nachts de wei in kunnen, zonder extra wolvenmaatregelen te nemen. Dat maakt provincie Brabant bekend. Glenn Lelieveld van de Zoogdiervereniging zegt dat de kans klein is dat de wolf nog in het gebied is, als hij zich al 2 weken niet heeft laten zien en geen vee heeft aangevallen.

In de gemeente Heusden is geen geschikt gebied voor een wolf, vanwege de kleine omvang en de minimale aanwezigheid van wilde prooidieren. Hier moet voorkomen worden dat vee aangevallen kan worden. Boeren worden opgeroepen om schade door wolven te blijven melden en zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de preventiemaatregelen.

Om op de lange termijn een plan te smeden waarmee wolvenschade zoveel mogelijk wordt voorkomen, gaat de provincie aan de slag met een platform wolvenschade. In Gelderland is zo’n platform ook aan het werk geweest, onder leiding van Pieter van Geel. Hij gaat ook het Brabantse platform voorzitten.

Hof van Justitie: wolf ook beschermd in bewoond gebied

Een wolf is in de EU ook beschermd buiten zijn natuurlijke leefomgeving.

Als het dier terechtkomt in een gebied waar mensen wonen, mag hij niet zonder expliciete toestemming van de nationale bevoegde instantie worden gevangen of verplaatst, oordeelt het Europees Hof van Justitie. De Europese habitatrichtlijn geldt overal.

Een rechtbank in Roemenië had het hof om nadere uitleg over de richtlijn gevraagd. Vier jaar geleden vingen medewerkers van een vereniging voor dierenbescherming en een dierenarts een wolf in een Roemeens dorp. Ze wilden het dier overbrengen naar een natuurreservaat, maar het ontsnapte. Daarop werd een zaak tegen hen aangespannen.

Het systeem van strikte bescherming van beschermde soorten als de wolf “geldt ook voor dieren die hun natuurlijke habitat verlaten en terechtkomen in gebieden waar mensen wonen”, aldus het hof. Een beschermde diersoort mag slechts worden gevangen met expliciete toestemming van de autoriteiten, bijvoorbeeld op grond van de openbare veiligheid.