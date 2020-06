Zorgen over tijdig sluiten slachterijen nemen toe

Omwonenden van de Vion-slachterij in Boxtel willen vrijdagmiddag 26 juni demonstreren bij de slachterij, omdat ze vinden dat de locatie moet sluiten vanwege de coronabesmettingen die zijn vastgesteld bij het personeel.

De actiegroep Sluit Vion maakt zich niet alleen zorgen over de werknemers, maar ook over een verhoogd risico voor mensen in de omgeving van de slachterij. Vion heeft de aangekondigde actie ter kennisgeving aangenomen.

Zorgen bij politici

Politici maken zich zorgen over het tijdig sluiten van slachthuizen als er een uitbraak is van het coronavirus Covid-19. Dat blijkt tijdens een technische briefing van het RIVM en de GGD in de Tweede Kamer. Kamerleden van de SP, Partij voor de Dieren en GroenLinks zijn bezorgd over de afwegingen die worden gemaakt bij het beleid rondom slachthuizen.

Sluiting is besluit van voorzitter veiligheidsregio

GGD-directeur Sjaak de Gouw legt uit dat een eventuele sluiting van een slachterij een besluit is van de voorzitter van de veiligheidsregio, op basis van de Wet publieke gezondheid. De afweging wordt gemaakt in overleg met onder meer deskundigen van de GGD, arbeidsinspectie en NVWA. De Gouw benadrukt dat sluiting van locaties alleen mag als de maatregel proportioneel is en als deze maatregel niet door minder zware maatregelen kan worden vervangen. De vraag is wat je met sluiting voorkomt waarvoor andere maatregelen niet effectief zijn.

Ernst van het virus

Hierbij speelt de ernst van het virus ook een rol. “Als het om ebola zou gaan, zou er een heel ander beleid zijn”, zegt De Gouw. RIVM-directeur Jaap van Dissel geeft aan dat hij locaties met besmettingshaarden liefst snel zou sluiten, maar dat er hierbij meerdere factoren een rol spelen waardoor dit niet zo snel kan.

Leden Farmers Defence Force stand-by

Farmers Defence Force roept leden op om stand-by te staan om in actie te komen als de demonstratie vrijdagmiddag door gaat. De boeren hebben de gemeente laten weten in actie te komen om ervoor te zorgen dat de wegen vrij blijven voor vrachtwagens met vee. “We laten onze slagerijen niet sluiten of vertragen”, aldus FDF in een statement op Facebook.