Zitting over ruiming nertsenbedrijven vervroegd

De zitting over ruiming van met corona besmette nertsenbedrijven is vervroegd naar vrijdagmiddag 5 juni.

Op nadrukkelijk verzoek van betrokken partijen heeft de Voorzieningenrechter van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) besloten de zitting over de ruiming van nertsen te vervroegen.

In eerste instantie zou de zitting maandag 8 juni plaatsvinden, de zitting vindt nu vrijdagmiddag 5 juni om 16.00 uur in het Paleis van Justitie in Den Haag plaats.

Ruimen van zeven met corona besmette nertsenbedrijven

Hiermee hopen partijen eerder duidelijkheid te krijgen over het al dan niet ruimen van de zeven met het coronavirus besmette nertsenbedrijven. Mocht de voorzieningenrechtbank vanmiddag besluiten meteen uitspraak te doen, dan komt er snel een einde aan de onzekerheid die er nu is rondom de ruimingen.